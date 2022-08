Simon Hegele baut Logistik aus Logistikcenter in Muggensturm geht in Betrieb

Simon Hegele nimmt sein neues Logistikcenter in Muggensturm in Betrieb. Wofür was der 20.000 Quadratmeter große Neubau dient und wie viele Abeitsplätze an dem Standort nahe Karlsruhe entstanden sind.

Simon Hegele hat zum ein neues Logistikcenter im baden-württembergischen Muggensturm südlich von Karlsruhe in Betrieb genommen. Mit der 20.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie erweitert der Kontraktlogistiker nach eigenen Angaben sein Flächenangebot des Lofür Kunden aus den Branchen Industrie und Handel.

Value-Added-Services von Elektronik bis Kosmetik

Am neuen Standort im Muggensturmer Industriegebiet direkt an der A5 versorgt Simon Hegele künftig die Produktion eines Marktführers aus dem Handelsbereich und sorgt darüber hinaus für die Just-in-time-Belieferung eines Elektronikwerks in Karlsruhe. Neben der klassischen Kontraktlogistik werden des Weiteren Roll-out-Leistungen und spezielle Value-Added-Services und für Kunden aus dem Kosmetikbereich erbracht. Einer der Hauptkunden in dem Bereich ist L'Oréal Deutschland, der selbst in Muggensturm beheimatet ist.

Simon Hegele schafft 80 Arbeitsplätze

Um den Anforderungen der Handels- und Industriekunden bestmöglich abbilden zu können, setzt Simon Hegele am neuen Standort überwiegend auf Breitgang-Regalierung und will zudem bis Jahresende 80 neue Arbeitsplätze schaffen.