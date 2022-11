Seifert Logistics Group in Ulm Neues Logistikzentrum eröffnet

Das neue Logistikzentrum in Ulm-Nord ist direkt an die Autobahn A8 angebunden. Darin integriert ist auch ein neues Headquarter und ein Containerterminal auf etwa 90.000 Quadratmeter. Damit schafft Seifert Hallenflächen mit einen Kilometer Länge an der Autobahn A 8 und schafft Platz für mehr als 100.000 Paletten und Blocklagermöglichkeiten. Das neue Headquarter wurde platzsparend auf dem Dach des Logistikzentrums und damit auf 22 Meter Höhe gebaut, um so möglichst viel Logistikfläche für Bestands- und Neukunden bereitzustellen.

Die restliche Dachfläche wird mit einer Photovoltaikanlage, die 5,5 MWp Strom erzeugt, ausgestattet. Das entspricht einer Produktion, die ausreicht, um alle 45 Standorte des Logistikers zu versorgen. Durch die Nutzung des Solarstroms sorgt die SLG für die Entlastung der Umwelt. Der gewonnene Strom deckt den gesamten Eigenbedarf im Logistikzentrum ab, vom Licht über die Erdwärme bis hin zu den Elektro-Ladesäulen für Flurförderzeuge, Lkws und Pkws sowie zukünftig auch für die Produktion von Wasserstoff.

350 Gäste

Gemeinsam mit rund 350 Gästen, darunter Kunden, Partner, Freunde und Familie, startete die Seifert Logistics Group das Jubiläumswochenende am 18. November 2022 mit der feierlichen Eröffnung des Logistikzentrums. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges und der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch. Im Zuge der Feierlichkeiten wurde der Vorsitzender des Beirats der Seifert Logistics Group, Harry Seifert, für seine unternehmerische Lebensleistung mit der Übergabe der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württembergs, ausgezeichnet.

Einblick in die Logistikwelt

Das Event wurde mit einer Jubiläumsshow, die die vergangenen 75 Jahre in künstlerischer Form interpretierte, eröffnet. Darauf folgte die Vorstellung des immensen Bauprojektes, bei dem der Logistiker die Türen öffnete und den Gästen einen Einblick in die Logistikwelt, von Elektro-Lkws über Drohnen bis hin zu Robotics und 3D-Druck, lieferte. Beim gemeinsamen Rundgang konnten sich die Gäste ein eigenes Bild der hochmodernen Seifert Bürowelt machen. Um die Erfolgsgeschichte der vergangenen 75 Jahre für Kunden und kommende Generationen zu verewigen, wurde eine Seifert-Firmen-Chronik als spannendes Erlebnisbuch vorgestellt.

Familiencharakter und Open-Space

„Ich freue mich, dass die Fertigstellung des Neubaus zum 75-jährigen Jubiläum, trotz der aktuell erschwerten Liefersituationen, wie geplant geklappt hat“, so Harry Seifert. Vor 20 Jahren hatte ich bereits eine Vision von diesem Standort. Diese wurde mit dem neuen Headquarter, dem Open-Space Büro und einem eigenen Fitnessstudio für alle Mitarbeiter nochmals getoppt“, so Seifert. Die Seifert-Bürowelt ist in offene Arbeits- und Loungebereiche sowie kreative Workspaces eingeteilt und vereint ein hochmodernes Arbeitskonzept mit wohnlichen Details aus Holz, die ein einladendes Ambiente schaffen und die Werte des Familienunternehmens widerspiegeln. Das Betriebsrestaurant „Franzl“, benannt nach Firmengründer Franz Xaver Seifert, sorgt mit einer eigenen Küche für eine ausgewogene Ernährung auf Restaurantniveau. Mit dem neuen Headquarter möchten wir aktiv alte Verhaltensweisen brechen und zeigen, wie innovativ und attraktiv die Logistikbranche ist“, erklärt Axel Frey, CEO der Seifert Logistics Group. „Wir wachsen sehr stark und sind immer auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen, da müssen wir im Gegenzug etwas bieten und da haben wir nun wirklich einen hohen Maßstab gesetzt“, so Frey.

Die SGL

Die Seifert Logistics Group hat sich nach eigenen Angaben vom regionalen Marktführer zu einem international operierenden Speditions- und Kontraktlogistikdienstleister entwickelt. Gegründet im Jahr 1947 gehört das Familienunternehmen mit Sitz in Ulm mit mehr als 2.800 Mitarbeitern zu den führenden Logistikdienstleistern in Deutschland. An mehr als 45 Standorten in Europa realisiert die Seifert Logistics Group auf über 800.000 m² innovative Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslösungen für die Branchen Automotive, Papier, Chemie, Baustoff, Pharma sowie Konsumgüter.