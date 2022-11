DB Schenker und Porsche Clean Logistics im Motorsport

DB Schenker übernimmt für Porsche Motorsport die Logistik für die e-Rennserie GT4 e-Performance. Den Startschuss bildet Ende Januar das GP Ice Race in Zell am See (Österreich), danach geht es auf per Schiff, Bahn und Lkw zu weiteren Events in Europa, den USA und Asien - 13.000 Kilometer um die Welt, mit möglichst umweltfreundlichen Transportmitteln.

Vorschub für grüne Mobilität

"Mit dieser Partnerschaft treiben wir die grüne Mobilität gemeinsam einen großen Schritt voran - wir freuen uns auf diese Herausforderung, für die wir bestens gerüstet sind", sagt Jochen Thewes, CEO von DB Schenker. "Auf der Tour können wir unsere Fortschritte bei der Entwicklung von umweltverträglichen Transport- und Logistiklösungen rund um die Welt unter Beweis stellen". Als Partner der Tour möchte DB Schenker demnach so auch neue Zielgruppen für grüne Logistik begeistern.

"Porsche hat eine ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie, die wir gemeinsam mit unseren Lieferanten umsetzen. Wir arbeiten darauf hin, dass unsere Wertschöpfungskette im Jahr 2030 bilanziell CO2-neutral ist", sagt Barbara Frenkel, Mitglied des Vorstandes für Beschaffung bei Porsche.

Lkw, Bahn und Schiff - nachhaltig

DB Schenker wird nach Unternehmensangaben für den Transport des Porsche Konzept-Fahrzeugs neben vollelektrischen Trucks und dem emissionsfreien Schienentransport auch Seefracht mit maritimen Biokraftstoff nutzen.

Erklärtes Ziel von DB Schenker ist dabei "Clean Logistics": Der Konzern will nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter grüner Logistik und bis 2040 klimaneutral werden. Bereits in 2023 sei eine umfassende Nachhaltigkeitstransparenz geplant.

"Wir sehen uns in der Pflicht, unsere Pionierarbeit im Bereich Clean Logistics fortzusetzen und weiter voranzutreiben - und das stets klar und offen kommuniziert," so Jochen Thewes.

Porsche stellt unverkäuflichen Prototyp vor

Mit dem GT4 e-Performance setzt Porsche einer Mitteilung zufolge die Technologiekomponenten der IAA-Konzeptstudie Mission R um, die Porsche 2021 als Vision vorgestellt und nun realisiert hat. Die Karosserie besteht unter anderem aus Naturfaser basierten Verbundwerkstoffen. Auf der Tour soll der unverkäufliche Prototyp Fans und mögliche Kundenteams auf der ganzen Welt faszinieren und gleichzeitig Daten und Erkenntnisse für eine mögliche Zukunft nicht nur im Motorsport sammeln.