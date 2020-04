Die Alfred Schuon Gruppe hat in Wildberg/Sulz am Eck ein Logistikcenter mit 9.000 Quadratmetern in Betrieb genommen.

Nach acht Monaten Bauzeit hat der Transport- und Kontraktlogistiker Schuon ein Logistikcenter im baden-württembergischen Wildberg eröffnet. Zusammen mit den hinzugewonnenen 9.000 Quadratmetern hat die Schuon Gruppe nun eine Gesamtlogistikfläche von 80.000 Quadratmetern.

Automobilbranche im Fokus

Neben der Lagerhalle umfasst das Areal ein Bürogebäude mit Büro-, Sozial- und Aufenthaltsräumen auf 200 Quadratmetern. Die Halle hat zehn Meter hohe Regale und eine leistungsstarke Sprinkleranlage, die nach Unternehmensangaben das Lagern von Lithium-Ionen-Batterien möglich macht. Dadurch erhofft sich der Logistikdienstleister "auch in Zukunft eine starke Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie". Angeliefert wird in Wildberg über ebenerdige, überdachte Tore und Heckrampen.

Der neue Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe der A81 Stuttgart-Singen. So will Schuon Kunden aus den umliegenden Städten Calw, Nagold und Herrenberg kurze Wege in die Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und den Großraum Stuttgart ermöglichen. Zudem werden in Wildberg Value Added Services wie Kommissionierung, Konfektionierung, Sequenzierung oder Vormontagen angeboten.