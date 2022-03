Der 44-Jährige blickt auf rund 20 Jahre Erfahrung im Bereich der internationalen Kontraktlogistik zurück. ID Logistics Germany ist seit der Übernahme von CEPL (400 Mitarbeiter, drei Standorte: Germersheim, Weilbach und Mittelstadt) am E-Commerce-Markt vertreten und hat sich nicht nur in diesem Bereich stetig weiterentwickelt

Erfahrungen bei Arvato und Geodis gesammelt

Robin Otto, der einen Master of Business Administration (MBA) an einer privaten Hochschule Berlin erworben hat, begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2002 bei Arvato SCM Solutions als Head of Business Development. 2007 übernahm er als Director Business Development die Leitung der Geschäftsentwicklung der Geodis Group in Deutschland. 2013 wurde er dort zum Director Business Development & Solution Design Northern Europe ernannt. Ab 2018 war er bei Geodis als Deputy COO Contract Logistics – North, East & Central Europe tätig.

Robin Otto sieht Wachstumschancen in Deutschland

Im Jahr 2019 trat er in die ID Logistics Group ein und verantwortete in der Funktion des Commercial Vice President die Geschäftsentwicklung in Deutschland. Seit seinem Eintritt hat ID Logistics Germany zahlreiche Neukunden gewonnen, insbesondere in den Bereichen E-Commerce, Handel und Konsumgüter. Für die Zukunft sind seine Pläne daher nicht weniger ambitioniert: „Deutschland bietet unserem agilen und innovationsorientierten Unternehmen sowie unseren Kunden echte Wachstumschancen. Die strategischen Prioritäten der Gruppe liegen in Deutschland sowohl im bestehenden Umfeld der Kontraktlogistik in unseren Hauptmärkten sowie in unserer Fähigkeit, Betriebe zu übernehmen und zu integrieren. Unser primäres Ziel besteht darin, unsere Kunden wettbewerbsfähiger zu machen“, erklärt Otto.

ID Logistics in Deutschland

ID Logistics bietet in Deutschland Lösungen für Einzelhandel, Konsumgüter, E-Commerce und Kosmetik an. Der Französische Kontraktlogistiker beschäftigt aktuell rund 3.800 Mitarbeiter an zehn Standorten mit einer Lagerfläche von mehr als 530.000 Quadratmetern. Die gesamte internationale Dienstleistungsgruppe erzielte 2021 mit einem Umsatz von 1.911 Millionen Euro. ID Logistics betreibt 350 Standorte mit insgesamt sieben Millionen Quadratmetern Lagerfläche in 17 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika und beschäftigt in Summe rund 25.000 Mitarbeiter.

Lesen Sie auch