Demnach wollen Rhenus und LBH durch das Joint Venture ihre Binnenschiff-Aktivitäten und den Nachlauf bündeln. Dabei geht es insbesondere um Verkehre von Rotterdam aus. Welche gesellschaftsrechtliche Struktur die Kooperation haben wird, muss von beiden Unternehmen nach Rhenus-Angaben noch festgelegt werden. Auch die Zustimmung der Kartellbehörden stehe noch aus.

"Durch die Zusammenarbeit mit LBH möchten wir unsere gemeinsame Position in Rotterdam deutlich stärken. Den Kunden sowohl der LBH Group als auch der Rhenus-Gruppe können wir so künftig ein noch leistungsfähigeres und flexibleres Angebot als in der Vergangenheit offerieren", begründet Thomas Maaßen, Geschäftsführer der Rhenus Port Logistics.

"Ziel ist es, unseren internationalen Kunden eine komplette Dienstleistungskette vom Abgangsland bis hin zum Endempfänger anbieten zu können. Mit Rhenus haben wir einen geeigneten Partner gefunden, der uns in diesem Bereich unterstützt und verstärkt", äußert Bert Lagendijk, geschäftsführender Gesellschafter der LBH Group. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Rotterdam.