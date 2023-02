Raben-Niederlassung in Aichach Transporte nach Südosteuropa im Fokus

Die Raben Group eröffnet neue Niederlassung in Aichach, nordwestlich von Augsburg. Von dort aus steuert der Logistikdienstleister Ziele in Südosteuropa an. Welche wichtige Funktion Aichach einnimmt.

Die Raben Group hat Anfang Februar eine neue Niederlassung in Aichach, nordwestlich von Augsburg, eröffnet. Der neue 25.000 Quadratmeter große Standort ist direkt an der A8 angesiedelt und soll nach Unternehmensangaben einen wichtigen Ankerpunkt im europäischen Raben-Netzwerk bilden. Der Logistiker hat dort insbesondere die täglichen Verbindungen nach Österreich, Italien, die Tschechische Republik und Polen im Blick.

Aichach fungiert als zentrale Drehscheibe

Der Standort Aichach liegt an der B300 sowie der A8 und fungiert laut Raben künftig als zentrale Logistik-Drehscheibe. „Wir bieten unseren Industriekunden damit eine bedarfsgerechte und langfristige Ressourcenplanung, können auf saisonale Schwankungen besser reagieren und verkürzen die Lieferzeiten erheblich“, erklärt Raben. Das inhabergeführte Unternehmen garantiere dabei für alle Sendungen nach Österreich, Italien und in die Tschechei mit einem Annahmeschluss bis 21 Uhr eine Lieferzeit innerhalb von 24 Stunden. „50 Prozent unserer Niederlassungen in dieser Region erreichen wir auch dann noch, wenn die Ware bis 23.30 Uhr abgegeben wurde“, erläutert Raben. Die meisten österreichischen Standorte verfügen zudem über eine Bahnverbindung, sodass die Sendungen im Kombinierten Verkehr transportiert werden können.

Neuer Raben-Standort in Tschechien

Ebenfalls neu im Raben-Netzwerk ist der tschechische Standort Rokycany. Von dort aus bietet Raben zukünftig tägliche Direktanbindungen in die Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien an. Für alle europäischen Relationen trete das Unternehmen dabei als Full-Service-Logistik-Dienstleister auf – und zwar unabhängig von der Größe und dem Transportvolumen der Industrie-Kunden. Neben FCL (Full Container Load) können auch LTL (Less than container load) gebucht werden. Die Raben Group organisiert sowohl als Ex- als auch Importeur die komplette Supply Chain.

