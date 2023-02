Dachser baut in Rottenburg am Neckar Mehr Fläche in der Region Stuttgart

Dachser baut ein zusätzliches Warehouse in der Region Stuttgart – genauer gesagt in Rottenburg am Neckar. Was zur neuen Halle bekannt ist und was der Logistikdienstleister plant.

Dachser baut ein zusätzliches Warehouse in Rottenburg am Neckar in der Metropolregion Stuttgart. Das rund 11.500 Quadratmeter große Lager wird voraussichtlich im August 2023 in Betrieb genommen.

Das Dachser-Warehouse in Rottenburg

Das neue Warehouse mit 18.000Palettenstellplätzen entsteht in direkter Nachbarschaft zur Dachser Niederlassung Rottenburg im Gewerbepark Ergenzingen-Ost. Die Anlage wird nach Unternehmensangaben mit modernster Technik ausgestattet und bietet Lagerflächen für Kunden unterschiedlicher Branchen, wie beispielsweise Pharma, Lebensmittel, Elektrotechnik, chemische Industrie und Konsumgüter. Darüber hinaus entstehen Büroflächen und es werden auf dem Grundstück umfangreiche Stellplatzanlagen errichtet, die den operativen Betrieb unterstützen und den öffentlichen Straßenraum entlasten. Auf der Dachfläche des neuen Gebäudes wird eine Photovoltaikanlage installiert. Den daraus erzeugten Strom will Dachser unter anderem für den Betrieb des neu errichteten Warehouses nutzen.

Hohe Nachfrage in der Region

„Wir gehen mit der Erweiterung unserer Niederlassung um das zusätzliche Warehouse auf die große Nachfrage der lokalen Wirtschaft nach Lagerfläche und entsprechenden Dienstleistungen sowie eng verzahnter Distribution in Deutschland und Europa ein“, sagt Marco Geiger, Niederlassungsleiter von Dachser in Rottenburg am Neckar. Dadurch könne Dachser seine Bestandskunden in der Region einen erweiterten Leistungsumfang anbieten – aber auch für Neukunden interessant sein.

So ist Dachser in Rottenburg aufgestellt

In Rottenburg ist Dachser seit 1999 vertreten und beschäftigt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Pro Jahr bewegt die Niederlassung 681.900 Sendungen mit einem Gewicht von 347.000 Tonnen für Kunden aus den Bereichen Industrie- und Konsumgüter. Durch die neue Anlage entstehen zunächst 35 bis 40 zusätzliche Arbeitsplätze.

