Profitabel wie noch nie Kühne+Nagel erfolgreich im Landverkehr

Der Logistikdienstleister Kühne+Nagel hat seine Schlagkraft im Landverkehr deutlich erhöht. Er hat sein Netzwerk ausgebaut, seine IT-Landschaft modernisiert und aufgrund der Kostensteigerungen auch die Preise erhöhen können. „Wir haben ein Preisniveau erreicht, das unserer Leistung angemessen ist“, erklärt Vorstandsmitglied Dr. Hansjörg Rodi im Gespräch mit trans aktuell. Der 57-Jährige hat seit August die Verantwortung für den Landverkehr, zuvor führte er seit dem Jahr 2016 die deutsche Landesgesellschaft sowie die Kühne+Nagel -Geschäfte in Mittel- und Osteuropa. Vorangegangen waren zwei Jahrzehnte in unterschiedlichen Führungspositionen bei DB Schenker.

Foto: Kühne+Nagel Dr. Hansjörg Rodi, Landverkehrsvorstand Kühne+Nagel: „Die Kunden erkennen, dass die Qualität und Versorgungssicherheit wichtiger zu bewerten sind als der schiere Preis.“

Was das Preisniveau angeht, sagt Rodi: „Die Kunden erkennen, dass die Qualität und Versorgungssicherheit wichtiger zu bewerten sind als der schiere Preis.“ Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf – sei es beim Laderaum oder bei der Energie – habe Kühne+Nagel auch keine andere Wahl gehabt, als das Frachtniveau anzupassen. Die Kunden hätten dies überwiegend akzeptiert. Ein erhöhter Aufwand habe sich auch aufgrund des regulatorischen Umfelds ergeben, konkret etwa in Zusammenhang mit dem EU-Mobilitätspaket. Auch dieser müsse in den Transport- und Logistikpreisen berücksichtigt werden.

TMS RoadLog schon in mehr als 40 Ländern am Start

Neben den Preisen hat auch eine verbesserte IT-Infrastruktur zu einer besseren Performance beigetragen. Kühne+Nagel hat sein unternehmenseigenes Transport-Management-System (TMS) inzwischen in mehr als 40 Ländern an den Start gebracht, nach Angaben von Dr. Rodi im Wesentlichen in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika. Das System nennt sich RoadLOG und ist eine Weiterentwicklung des Systems der französischen Landesgesellschaft.

Der deutsche Markt ist beim Landverkehr einer der wichtigsten für Kühne+Nagel. Beim Ausrollen des TMS auf die Kühne+Nagel-Landesgesellschaften bildet er dennoch das Schlusslicht, denn er hat seine eigenen Gesetze. „In Deutschland sind viele Dinge komplexer, allein schon durch unsere Zugehörigkeit zum IDS-Verbund bei den Stückgutverkehren“, erläutert Rodi. Insofern sei Deutschland hier das Sahnehäubchen. RoadLOG ermöglicht dem Landverkehrsvorstand zufolge robuste Prozesse, eine ideale Verzahnung der Kühne+Nagel-IT-Landschaft und eine sofortige Sichtbarkeit aller Aktionen.

Foto: Kühne+Nagel/Noel Bouchut Einstieg in die Elektromobilität: Die ersten 23 Elektro-Lkw von Renault Trucks sind seit dem Frühjahr an verschiedenen Standorten in Frankreich im Einsatz.

Die Anstrengungen im Landverkehr spiegeln sich auch im Ergebnis wider. Das erste Quartal 2023 war für die Sparte das erfolgreichste in der Firmengeschichte: Das operative Ergebnis (Ebit) stieg um 73 Prozent auf 52 Millionen Franken beziehungsweise Euro (bei zurzeit in etwa gleichem Kurs). „Dass wir dies vor dem Hintergrund stagnierender Sendungsmengen realisiert haben, sehen wir als besonderen Erfolg an“, bilanziert der Manager und erwartet auch für den weiteren Jahresverlauf Stabilität für die Landverkehrs-Aktivitäten.

Integration von Jöbstl und Rotra schreitet voran

Dabei zahlen sich im Netzwerk nach Auffassung von Rodi auch die Investitionen aus den vergangenen Jahren aus. „Wir haben einerseits viel in unser externes Netzwerk investiert und sind zugleich, zum Beispiel in Italien und Polen, aus eigener Kraft gewachsen.“ Mit externem Netzwerk sind hier auch die zuletzt erfolgten Übernahmen gemeint: Im Juli 2019 erwarb Kühne+Nagel die österreichische Spedition Jöbstl mit ihren 180 Mitarbeitern, vier Monate später die Landverkehrs- und Logistiksparte des niederländischen Unternehmens Rotra mit rund 800 Leuten.

Wert legt Rodi beim Landverkehr auf „komplette Pakete“, wie er sagt – Teil- und Komplettladungen, Stückgut und Spezial-Netzwerke wie Kühne+Nagel Health Chain oder eines, das das Unternehmen für die Hightech-Branche betreibt. Innerhalb von Europa unterhält der Logistikdienstleister mit Zentrale in Schindellegi in der Schweiz wöchentlich rund 3.000 Linien und wickelt 100.000 Sendungen am Tag ab. 2022 setzte der Bereich rund vier Milliarden Euro um. Das europäische Landverkehrsnetz umfasst mehr als 130 Standorte.

Bedarf nach Pharma-Lösungen wächst

Beim Pharma-Netzwerk sieht der Landverkehrschef einen weiter steigenden Bedarf. „Es werden infolge der Lieferkettenprobleme und aufgrund der Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie wieder mehr Produktion und Logistik nach Europa kommen“, sagt Rodi voraus. Diesem Bedarf wolle Kühne+Nagel Rechnung tragen. Mit einem Europahub im luxemburgischen Contern und einer nationalen Drehscheibe in Mainz sei man gerüstet. „Wo der Kundenwunsch es erfordert, weitere Cross-Dockings oder Logistikflächen zu erschließen, werden wir das tun“, kündigt der Kühne+Nagel-Mann an. „Wir haben die Expertise und können Tapa-zertifizierte Transporte mit einer eigenen Flotte anbieten.“

Anders als im Bereich General Cargo setzt Kühne+Nagel im Pharmanetzwerk auf eigenes Equipment – aus Gründen der Qualität, aber auch, weil es am Markt nicht die erforderlichen Kapazitäten gibt. Erst voriges Jahr baute der Logistikdienstleister seine Pharmaflotte um 65 auf mehr als 290 GDP-konforme weiße Kühltrailer mit blauem Kühne+Nagel-Logo aus. Im Dezember erhielt die Pharmaflotte eine Zertifizierung der Sicherheits-Organisation Tapa nach TSR-1. TSR steht für Trucking Security Requirements, also Sicherheitsanforderungen an den Lkw-Transport. Kühne+Nagel sieht darin einen neuen Meilenstein, handele es sich doch um die höchste Sicherheitsauszeichnung, die es gebe.

Nachhaltigkeit im Fokus

Kühne+Nagel baut seine nachhaltigen Transport- und Logistikangebote im Landverkehr weiter aus. Die Unternehmensverantwortlichen erkennen auch ein deutlich steigendes Interesse der Verlader an CO2-reduzierten oder -freien Logistikangeboten. „Ich erlebe zurzeit kein Kundengespräch, bei dem das Thema Nachhaltigkeit nicht zur Sprache kommt“, berichtet Landverkehrsvorstand Dr. Hansjörg Rodi. Vor allem zwei Antriebs- beziehungsweise Kraftstofflösungen stehen bei Kühne+Nagel dabei im Fokus: die E-Mobilität und HVO als Brückenlösung. „An LNG glauben wir dagegen nicht, das hat sich im Praxistest bei uns als nicht erfolgreich erwiesen“, sagt er.