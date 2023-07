Ferienfahrverbote im Sommer 2023 Ausweichstrecken-Karte des BGL

Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer müssen an den Samstagen während der Sommerferien mögliche Ausweichstrecken wählen. Im Juli und August gilt auf vielen Abschnitten ein Lkw-Fahrverbot. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) hat die Ausweichstreckenkarte neu aufgelegt.

In Abstimmung mit den Verkehrsbehörden

Sie wurde in Abstimmung mit den zuständigen Verkehrsbehörden erstellt und ermöglicht Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern, die im Juli und August an Samstagen unterwegs sind, einen schnellen Überblick, welche Strecken vom Ferienfahrverbot betroffen sind und welche Alternativrouten bestehen. Denn auch 2023 gilt nach der Ferienreiseverordnung in den Monaten Juli und August in Deutschland an allen Samstagen (ab 1. Juli 2023 bis einschließlich 26. August 2023) für Solo-Lkw über 7,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse (zGM), Lkw mit Anhängern sowie Sattelzügen in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr ein zusätzliches Fahrverbot auf zahlreichen Autobahn- sowie einzelnen Bundesstraßenabschnitten.

Geeignete Ausweichstrecken für Lkw

Wie üblich sind auf der Karte die Fahrverbote und geeignete Ausweichstrecken eingezeichnet. Erneut erfolgt die Veröffentlichung der Karte in Kooperation mit der Autobahn-Gesellschaft des Bundes. Die Einbindung in die Autobahn App ermöglicht einen schnellen Überblick auf mobilen Endgeräten und bietet eine bequeme und übersichtliche Handhabung. Zusätzlich steht die Karte auf der BGL-Webseite zum Download zur Verfügung.

Infos per Smartphone-App oder Download

„Mit der kostenlosen digitalen Ausweichstreckenkarte möchten wir den Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern für ihren tollen Einsatz sogar an Samstagen danken. Für die Realisierung der App-Lösung danken wir der Autobahn GmbH herzlich“, sagt BGL-Vorstandssprecher Prof. Dirk Engelhardt. Die Autobahn-App steht für Android und iOS zur Verfügung. Die Ausweichstrecken-Karte kann darüber hinaus auch von der BGL-Webseite heruntergeladen werden.