Während einer Unfallaufnahme sollen Polizeibeamte in Abwesenheit des Fahrers im Lkw eine ausgestöpselte LED-Innenbeleuchtung aktiviert haben. Das geht so nicht.

Ein wahrer Fall: Der Fahrer eines Mineralölhandels war in einen Unfall verwickelt. Von ihm unverschuldet hatte ein Wohnmobil beim Überholen den linken Spiegel seines Scania abgefahren. Die Polizei kam und wollte, um einen Geschwindigkeitsverstoß des Wohnmobils festzustellen, auch den Lkw-Tacho auslesen. Da die beiden Beamten vor Ort das nicht konnten, holten sie Verstärkung durch das Autobahnpolizeirevier. Zu diesem Zeitpunkt war der Fahrer mit den anderen beiden Polizisten an die Unfallstelle zurückgelaufen. Der Autobahnpolizist saß schon im Fahrerhaus, als der Fahrer zurück zu seinem Lkw kam. Der Skandal: "Nach Angaben des Fahrers ist die Polizei in seiner Abwesenheit ins Fahrerhaus geklettert, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen, und hat dort eine ausgestöpselte LED-Innenbeleuchtung in den Zigarettenanzünder gesteckt und eingeschaltet", berichtet Rechtsanwalt Matthias Pfitzenmaier. Wenig später erhielt der Fahrer eine Anhörung zum Bußgeldverfahren mit dem bekannten Text: "Sie nahmen den Lastkraftwagen in Betrieb, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Verkehrssicherheit war dadurch wesentlich beeinträchtigt (laut § 19 Abs. 5, § 69a STVZO)." Die Faustregel: Bei einer Schwerlastkontrolle etwa gilt ein Lkw als "Betriebsstätte". Hier darf die Polizei laut der Fahrpersonalverordnung in Anwesenheit des Fahrers etwa auf dem Tritt zum Fahrerhaus den digitalen Tacho auslesen.