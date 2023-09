Autobahnkanzlei: Fahrer vor Gericht Fraglicher Handyverstoß am Steuer

Den Bußgeldbescheid in der Hand, erscheint Mattheo* bei Autobahnanwältin Heike Herzog in der Kanzlei auf dem Autohof in Schwegenheim. Er kann es immer noch nicht fassen. Er ist verärgert und ziemlich wütend. Und das aus gutem Grund: Es ist keine drei Wochen her, da wurde er vor Ort angehalten, mit dem Tatvorwurf, dass er sein Handy während der Fahrt benutzt hat. 100 Euro – 1 Punkt. Das weiß er auswendig.

Anhörung ohne anzuhören

Er habe den beiden ihm gegenüber nicht ganz freundlichen Beamten versucht, zu erklären, dass dies nicht stimmen würde. Geglaubt hätten sie ihm aber kein Wort. Ausreden konnte er auch nicht wirklich. Am Ende habe er es aufgegeben. Insbesondere der Satz der beiden Polizisten "Sie können sich ja dagegen wehren, dann sehen wir uns vor Gericht wieder", führte dazu, dass er am Ende gar nichts mehr sagte. Und das nennt sich "Anhörung", grummelt er. "Was für eine Anhörung, wenn das, was ich sage, ja gar nicht "angehört" wird?"

War die Hand überhaupt zu sehen?

Heike Herzog nimmt sich seiner Sache sehr gewissenhaft an. Nachdem sie Einspruch erhoben hat und die Ermittlungsakte auf dem Tisch bekommt, bespricht sie mit Mattheo sein Verfahren. Die Beamten wollen gesehen haben, wie er die linke Hand ans Ohr gehalten hat. Der Beobachtungsposten stand rechts von ihm auf dem Bürgersteig – versteckt hinter der Hecke. Zweifel, ob die Beamten die linke Hand mit Handy am linken Ohr überhaupt sehen konnten, drängen sich auf.