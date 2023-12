Pharmalogistiker Geodis in Rodgau Neue Cross-Dock-Station in Betrieb

Das französische Transportunternehmen Geodis hat eine neue 700 Quadratmeter große Kühlhalle mit integrierter Kühlzelle in Rodgau (Hessen) in Betrieb genommen. Die Details.

Geodis möchte mit der Eröffnung sein weltweites Pharma-Netzwerk stärken. Im neuen Pharma-Cross-Dock finden der Umschlag und die Zwischenlagerung von pharmazeutischen Produkten statt. Der Pharma-Cross-Dock besteht aus einer temperaturgeführten Lagerhalle mit Temperaturen zwischen 15 und 25 °C sowie einer zusätzliche Kühlzelle mit einem Temperaturbereich zwischen 2 und 8 °C. Die neue Anlage sichert die kontinuierliche Kühlung entlang der gesamten Transport- und Logistikkette. Für die gute Erreichbarkeit sorgt die direkte Anbindung an die Bundesautobahn A45 sowie die Nähe zum Frankfurter Flughafen.

Transport von Impfstoffen

Der Transport von Impfstoffen und Arzneimitteln erfordert einen schnellen Umschlag und eine durchgängig temperaturkontrollierte Umgebung. Die neue Kühlhalle in Rodgau bietet GDP-konforme Lösungen zur Qualitätssicherung in der Pharma-Distribution und ist für Geodis damit Bestandteil des globalen Ausbaus zur Stärkung der 27 CEIV-zertifizierten Luftfrachtstandorte. Die CEIV-Pharmazertifizierung ist eine Zertifizierung für den Umschlag von pharmazeutischen Produkten, um die Produktintegrität zu gewährleisten und gleichzeitig den Anforderungen an die Luftfracht gerecht zu werden.

Erstes Pharma-Cross- Dock in Deutschland

Antje Lochmann, Managing Director Germany, erklärt: „Neben der strategischen Akquisition des Transportspezialisten trans-o-flex Anfang des Jahres, geht nun mit Rodgau unser erstes Pharma-Cross-Dock in Deutschland in den aktiven Betrieb. Mit dieser Investition schaffen wir eine wichtige Grundlage für unsere weitere Positionierung im deutschen Markt, der europaweit als wichtigster Exporteur für Pharmazeutika gilt, und stärken damit deutlich unser Portfolio für sensible und schnelle Luftfrachten in der Pharmalogistik.“

Geodis

Das Unternehmen hat sich auf vier Geschäftsbereiche spezialisiert: Global Freight Forwarding, Global Contract Logistics, Distribution & Express Transport und European Road Network. Das globale Netzwerk umfasst weltweit fast 170 Länder und mehr als 49.400 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Geodis einen Umsatz von 13,7 Milliarden Euro.