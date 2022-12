Pfenning Logistics wächst Investieren trotz Unsicherheiten

Pfenning Logistics auf Expansionskurs: Diese sechs Übernahmen hat das Unternehmen seit 2021 getätigt, diese vier großen Bauprojekte nimmt es in Angriff.

Sechs Firmenübernahmen seit 2021 getätigt, vier große Logistikprojekte auf einmal an den Start gebracht – die Verantwortlichen von Pfenning Logistics aus Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) setzen ihre Expansion trotz des erschwerten Umfelds unvermindert fort. Auch 2022 sei ein schwieriges Jahr, erklären sie – geprägt durch den Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme und Herausforderungen infolge der Energiekrise. „Das alles hat auch auf unser Geschäft Einfluss genommen“, berichtet der Vorsitzende der Geschäftsführung, Rana Matthias Nag, im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell. „Doch wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern schauen positiv nach vorn.“ Er zeigt sich überzeugt, dass Logistikflächen und -kapazitäten auch künftig stark gefragt sein werden. Daher habe Pfenning Logistics seine geplanten Investitionen nicht gedrosselt oder auf Eis gelegt.

Pfenning Logistics erwartet Umsatzsprung um 20 Prozent

Ganz im Gegenteil: Das Unternehmen, das dieses Jahr seinen 90. Geburtstag feiert, legt ein beispielloses Tempo an den Tag – was sich in den Erlösen widerspiegelt: Es erwartet bei seinen Transport- und Logistikaktivitäten einen Umsatzsprung von 20 Prozent auf 360 Millionen Euro. 2021 hatte Pfenning Logistics bei den Erlösen gar um rund 30 Prozent zugelegt. Zum Ergebnis macht das Familienunternehmen keine Angaben – es sei im Rahmen der Planungen, heißt es. Die exorbitanten Energiekosten hätten sich nur bedingt auf das Ergebnis ausgewirkt. Pfenning Logistics sei es weitgehend gelungen, die Kosten weiterzureichen. Und dass die Hallen gut gedämmt seien und Diesel-Floater schon vor Jahren den Verträgen zugrunde gelegt wurden, habe sich ausgezahlt. „Doch natürlich ist die Weitergabe der Mehrkosten kein Selbstläufer, sondern mit intensiver Kommunikation verbunden“, sagt Martin Königstein, seit Februar ebenfalls Geschäftsführer bei Pfenning Logistics und zuvor viele Jahre Chef des Tochterunternehmens Herbst Frischelogistik (HFL).