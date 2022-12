Podcast PRO GEWERBE Folge 3: Fuhrparkplanung - wann Umstellen auf den E-Antrieb?

In der nächsten Folge von PRO GEWERBE, ein Podcast von trans aktuell, powered by FORD PRO, dreht sich diesmal alles um das Thema "Fuhrparkplanung - wann Umstellen auf den E-Antrieb?". trans aktuell-Podcaster Marius Roth traf sich im Kölner Stammwerk wieder mit Claudia Vogt, Direktorin Ford Nutzfahrzeuge, und Jörg Pilger, verantwortlich für den Ford Kunden Service. Diesmal haben sich die drei Podcaster mit Wilhelm Buchmüller. Er ist bei Ford "Manager Fleet Sales" und weiß genau, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sich mit dem Thema Elektromobilität zu beschäftigen. Klar Aussage von ihm: Jetzt! Schließlich rückt das Ende des Verbrennungsmotors näher. Was ist dabei zu beachten? Relevant für Gewerbetreibende ist vor allem herauszufinden, wie das optimale E-Fahrzeug für ihren Einsatzzweck aussieht. So hat der Bäckermeister, der seine Filialen in der Stadt beliefert, andere Andforderungen an seinen Fuhrpark als ein Großunternehmen, das bundesweit tätig ist. Am Ende dieser Folge sind Gewerbetreibende, die mit dem Thema Elektromobilität liebäugeln, wieder einen entscheidenen Schritt weiter.

