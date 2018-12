Das Intermezzo von Raimund Stüer, ehemals elf Jahre an der Spitze von TX Logistik, ist beendet. Erst am 15. März 2017 zum Vorstand Vertrieb der DB Cargo berufen, wird er nun durch Pierre Timmermans als Vorstand Vertrieb und Marketing ersetzt. Natürlich „in gegenseitigem Einvernehmen“, wie es seitens des Konzerns heißt. Neu an Bord ist zudem Marek Staszek, der als Vorstand Produktion mithelfen soll, „die größte Güterbahn Europas“ wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Der Aufsichtsrat von DB Cargo bestellt Pierre Timmermans ab 1. April 2019 zum Vorstand Vertrieb und Marketing. Der 57jährige Niederländer verfügt über mehr als 20 Jahre Logistikexpertise und Bahnerfahrung, gesammelt unter anderem als Vorstandsvorsitzender des tschechischen Schienengüter-Verkehrsunternehmens AWT, als CEO der Containerhafengruppe PSA International sowie als Vorstand und Leiter der Kontraktlogistik bei Frans Maas. Sein Vorgänger Raimund Stüer hat den Konzern bereits zum 30. November 2018 verlassen.

Marek Staszek ersetzt Michael Anslinger

Ihm zur Seite steht Marek Staszek. Der 49-Jährige war bislang CEO von DB Cargo Polska und rückt zum 1. Februar 2019 in den Vorstand der Muttergesellschaft auf. Er bringt 25 Jahre Erfahrung im Schienengüterverkehr mit. Der Pole war seit 2010 Mitglied im Vorstand der polnischen Landesgesellschaft von DB Cargo, zunächst als Finanzvorstand, seit 2014 als Vorstandsvorsitzender. Zuvor war Staszek unter anderem als CFO bei PCC Rail und als CEO bei PTKiGK in Rybnik tätig. „Der bisherige Produktionsvorstand Michael Anslinger wird neue Aufgaben im DB-Konzern übernehmen“, heißt es des Weiteren in der Unternehmensmitteilung.

Wie unbefriedigend es um die wirtschaftliche Situation bei DB Cargo auch weiterhin bestellt ist, wird zumindest zwischen den Zeilen offensichtlich: Alexander Doll, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erhofft sich von den beiden Branchenkennern „mehr Wachstum in Europa“. Dr. Roland Bosch, Vorstandsvorsitzender von DB Cargo, wird diesbezüglich sogar noch etwas deutlicher: „Ich freue mich über die zügige und zukunftsweisende Neuaufstellung unseres Vorstandsteams. In dieser Konstellation werden wir DB Cargo wieder nach vorne bringen.“