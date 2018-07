Nüchtern betrachtet, geht es bei der Telematik nach wie vor um die Optimierung und Sicherstellung des Transports von A nach B. "Doch während den Kunden vor 20 Jahren noch eine Positionsbestimmung genügte, sind die Anforderungen heute deutlich höher", erklärt Idem Telematics-Geschäftsführer Jens Zeller, der für die Bereiche Kommunikation, Vertrieb, Produktmanagement und Support innerhalb der BPW-Tochter zuständig ist. Wobei die Zahl derer, die die Telematik für die Automatisierung ihrer Prozesse nutzen, nach wie vor recht gering ist. Laut einer Studie der Marktforscher von Berg Insight setzen gerade einmal zwölf Prozent der Transporteure auf eine Trailertelematik. Etwas besser, mit einer Marktdurchdringung von 23 Prozent, sieht es bei den Zugmaschinen aus. "Es stellt sich die Frage, was die verbleibenden rund 88 Prozent im Trailergeschäft machen", sagt Thomas Piller, der zweite Geschäftsführer im Bunde und bei Idem Telematics für die Entwicklung und kaufmännische Abteilung zuständig. Denn gerade im Zeitalter der Digitalisierung, in dem die Telematik in der Logistik einen entscheidenden Baustein darstelle, sei das schwer nachvollziehbar.

Foto: Idem Telematics Idem Telematics-Geschäftsführer Jens Zeller.

Andere Themen im Blick

Offenkundig haben viele kleinere und mittelständische Unternehmen gerade andere Themen im Fokus – etwa den Lkw-Fahrermangel. Aber auch bei den größeren und großen sei längst nicht alles Gold, was glänzt: "Wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, dann habe ich einen schlechten digitalisierten Prozess", bringt es Zeller auf den Punkt. Weshalb er dazu rät, die Telematik nicht als Allheilmittel zu sehen. Vielmehr gehe es darum, die eigenen Transportprozesse genau zu kennen und zu beschreiben. So lassen sich über eine klare Prozessbeschreibung entscheidende Schlüsselfaktoren, aber auch völlig neue Geschäftsmöglichkeiten identifizieren. "Wir agieren nach dem Motto: Connecting all road transport", sagt Piller. "Konkret bedeutet es, dass wir die unterschiedlichen Datenquellen und Adressaten im Transportprozess sinnvoll miteinander vernetzen." Dazu gehören etwa das Logistikmanagement, das Personalmanagement, die Truck- und Trailer-Telematik, die Kontrollsysteme für Aufbauten oder auch die ERP-Systeme. Denn die Informationen aus diesen Systemen geben Auskunft über die wichtigsten Fragen im Transport: Hat das Fahrzeug noch freie Kapazitäten? Wie viel Lenkzeit hat der Fahrer aktuell? Kommen Fahrzeug und Fahrer für einen ausstehenden Auftrag infrage? Eben dabei könne die Telematik unterstützen – immer vorausgesetzt, dass die Daten so gesammelt, aufbereitet und verteilt werden, dass jeder Teilnehmer am Transportprozess zum richtigen Zeitpunkt genau die Daten erhält, die er braucht.

Ob eine Telematik zum Einsatz komme, hänge heute oftmals auch an der IT-Affinität der Führungsriege in einem Unternehmen. Doch für den entscheidenden Schritt zur Digitalisierung – der Prozessbeschreibung – brauchen Spediteure noch nicht einmal IT-Kenntnisse. Zeller und Piller favorisieren in diesem Fall die Politik der kleinen Schritte. Statt gleich die eierlegende Wollmilchsau einführen zu wollen, ergebe es mehr Sinn, sich zunächst ein vordringliches Problem im operativen Geschäft zu suchen und dieses anzugehen. Bestes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist hier die digitale Plombe. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das Idem Telematics gemeinsam mit der Kölner Spedition Emons in Angriff genommen hat, um dem zunehmenden Ladungsdiebstahl zu begegnen. Herausgekommen ist ein Sicherheitskonzept, das die Wechselbrücke mit einer digitalen Plombe überwacht, um den Gefahrenübergang zu dokumentieren. Mit Geofencing lässt sich festlegen, in welchem Gebiet die Tür des Koffers geöffnet werden darf. Anderenfalls wird ein Alarm ausgelöst. Dieser geht an den Fahrer, die Spedition und auf Wunsch auch an weitere Partner. "Die digitale Sicherung ermöglicht eine Dokumentation mit juristisch und versicherungsrechtlich verwertbaren Daten", erklärt Zeller. Das Modul wird ganz einfach im Idem-Telematikportal Cargofleet 3 integriert. Die Datenerfassung und -übermittlung sowie die autarke Stromversorgung der Hardware erfolgen in diesem Anwendungsfall über die wartungsfreie Telematikeinheit TC Solar.

Mit Emons zusammen

Darüber hinaus wurde mit Emons ein Wechselbrücken-Management entwickelt: Dabei werden die einzelnen Wechselbrücken automatisch den regionalen Niederlassungen zugewiesen. Eine Unterschreitung des Bestands ist sofort im Cargofleet 3-Portal ersichtlich. Mit dem Modul wird auch die Schadenserfassung an Wechselbrücken ermöglicht. Das ist vor allem hilfreich, wenn auch Subunternehmer die Einheiten einsetzen. "Die auf der Wechselbrücke eingesetzte Telematikeinheit bietet außerdem alle bekannten positionsbezogenen Funktionen, die das Tagesgeschäft der Transporteure vereinfachen", berichtet Zeller. Doch damit nicht genug. Die nächste Innovation steht bereits in den Startlöchern und soll zur IAA 2018 gezeigt werden. "Die Fracht übernimmt mehr und mehr die Führung in der digitalen Logistik und darauf stellen wir uns ein", erklärt Piller. Und noch einen anderen Trend beobachten die beiden Idem Telematics-Geschäftsführer: den Einsatz von situationsbezogenen Schnittstellen. Läuft bislang noch viel über standardisierte Schnittstellen wie beispielsweise FMS ab, gehe die Tendenz mittlerweile auch vermehrt zu partnerschaftlichen Lösungen, um den Kunden noch mehr Informationen bereitstellen zu können. "Wir sind in diesem Zusammenhang mit vielen OEMs und anderen Partnern vernetzt", berichtet Zeller. Die im Mai in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht er gelassen. "Diesbezüglich waren wir schon gut aufgestellt", sagt Zeller. Letztlich gebe es lediglich vermehrte Dokumentationspflichten. Nur an vereinzelten Stellen habe Idem Telematics Lösch-Scripte einbauen müssen. "Bisweilen hat es den Anschein, dass jetzt alles böse ist, was mit Daten zu tun hat. Aber de facto geht es um die personenbezogenen Daten, die es zu schützen gilt", erläutert er. Eine Gefahr für die Digitalisierung und die damit einhergehende Automatisierung sieht er daher nicht.

Foto: Idem Telematics Geschäftsführer Thomas Piller.

Das Unternehmen