Menge der Pakete im Jahr 2023 Österreichische Post meldet Rekord

Die 200 Millionen transportierten Pakete im vergangenen Jahr bedeuten nach Angaben der Österreichischen Post ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2022 wurden 181 Millionen Pakete zugestellt. „Diese Rekordmenge haben wir erreicht, indem wir neue Versender und Versenderinnen gewonnen und nationale wie internationale Kooperationen ausgebaut haben“, sagt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik bei der Österreichischen Post.

Der Anstieg sei aber vor allem durch die wachsende Konsumlust der Österreicher aufgrund der rückläufigen Teuerung zu erklären. Die Erstzustellquote lag laut Umundum bei rund 94 Prozent.

475 Millionen Pakete im internationalen Markt

Die Österreichische Post ist in elf internationalen Paketmärkten tätig: Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ungarn und der Türkei sowie am Heimatmarkt Österreich. In diesen Ländern transportierte die Österreichische Post insgesamt 475 Millionen Pakete – ebenfalls ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zu 2022. Die türkische Aras Kargo und ihre Beteiligung an Starex in Aserbaidschan transportierten mit 206 Millionen die meisten Sendungen. Die Beteiligungen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa versendeten gemeinsam knapp 70 Millionen Pakete.