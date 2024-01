Gehaltsreport 2024 von Stepstone Logistik rangiert im unteren Drittel

Im Gehaltsreport 2024 der Online-Stellenbörse Stepstone rangiert die Logistik im unteren Drittel. Demnach liegt das Mediangehalt in der Logistik bei 38.000 Euro. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte aller Werte liegt.

Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und höher sind als das Mediangehalt. Das Bruttodurchschnittsgehalt in der Logistik beträgt 43.750 Euro. Der Gehaltsreport zeigt auch, dass die Bezahlung durchaus branchenabhängig ist. Im Fahrzeugbau und bei den Zulieferern liegt der Median in der Logistik bei 44.500 Euro, in der Metallindustrie bei 42.750 Euro. Hingegen kommen Logistiker im Groß- und Einzelhandel auf einen Median von 36.750 Euro. Bei Disponenten beträgt er 40.000 Euro, bei Speditionskaufleuten 38.500 Euro. Bei Jobs mit akademischer Ausbildung lässt sich der Median laut des Gehaltsreports auf 55.000 Euro taxieren.

Spitzenreiter Hamburg

Mit Blick auf die Gehälter zeigen sich sowohl Unterschiede zwischen Nord und Süd wie auch Ost und West. So liegt der Median in Schleswig-Holstein bei 38.000 Euro, in Baden-Württemberg hingegen bei 43.250 Euro. In Nordrhein-Westfalen beträgt er 41.000 Euro, in Sachsen-Anhalt 34.000 Euro. Spitzenreiter ist Hamburg, wo er bei 44.250 Euro liegt.

Im unteren Drittel der Gehaltskala

Damit befindet sich die Logistik im unteren Drittel des Gehaltsspektrums – in einer Liga mit dem Handwerk, der Land- und Forstwirtschaft sowie Hotel und Gastronomie. An der Spitze der Gehaltsskala finden sich Banken, Luft- und Raumfahrt, die Pharmaindustrie sowie Versicherungen.

Gehälter inklusive Prämien

Für den Gehaltsreport 2024 wurden 921.973 Vergütungsdaten in verschiedenen Branchen ausgewertet, die von Januar 2021 bis November 2023 erhoben wurden. Die Angaben sind laut Stepstone repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung auf Bundes- und Landesebene.