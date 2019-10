Nosta Logistics setzt auf Expansion. Der Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Osnabrück hat gleich zwei neue Hallen in Betrieb genommen, die vom Bauunternehmen Goldbeck Nord realisiert wurden. Der Neubau in Ladbergen ist für den Bereich der Lager- und Kontraktlogistik ausgelegt. An diesem Standort können die Kunden laut Nosta nun auf das volle Leistungsspektrum der Firmengruppe zugreifen: Warehousing sowie kundenindividuelle Services im Bereich der Kontraktlogistik mit direktem Anschluss an das eigene europäische Transportnetzwerk. Auf 15.000 Quadratmetern entstanden zwei Lagerhallen, in denen Platz für 30.000 Paletten ist. Das gesamte Logistikzentrum in Ladbergen umfasst nun 24.000 Quadratmeter Fläche.