Noerpel-Gruppe eröffnet Neues Logistikterminal in Giengen

Die Noerpel-Gruppe hat einen neuen Logistikstandort in Giengen an der Brenz, rund 30 Kilometer nordöstlich von Ulm, eingeweiht. Mit seiner Fläche von 45.000 Quadratmetern ergänzt das Terminal Giengen II die zwei anderen Noerpel-Standorte im Raum Heidenheim, zusammengelegt verfügt das Unternehmen dort nun über 116.000 Quadratmeter Logistikfläche.

"Gut ausgestatte Lager- und Logistikflächen sind nach wie vor stark gesucht, denn Hersteller und Händler stocken ihre Warenbestände auf“, sagt Berthold Bernecker, Geschäftsführer Logistik der Noerpel-Gruppe.

„Mit unserer Flächenentwicklung und unserem Leistungsangebot aus kombinierten Speditions- und Logistiklösungen sind wir für unsere Kunden und ihren Bedarf optimal aufgestellt“, sagt Judith Noerpel-Schneider, Mitglied der Geschäftsleitung der Noerpel-Gruppe, die den neuen Standort in Giengen eröffnete.

Foto: Noerpel-Gruppe Eröffnung in Giengen (von links): Judith Noerpel-Schneider (Geschäftsleitung), Dieter Henle (Oberbürgermeister Stadt Giengen), Lucas Noerpel-Schneider (Geschäftsleitung), Berthold Bernecker (Geschäftsführer), Fabio Kirchgeßner (Head of Business Development BTS Panattoni), Wolfgang Britz (Geschäftsleitung).

Das neue Noerpel-Terminal befindet sich nach Unternehmensangaben direkt an der Anschlussstelle Giengen der Autobahn A7. Zur Immobilie gehören 39.000 Quadratmeter Lager- und Logistikfläche, 5.000 Quadratmeter Mezzanine-Fläche sowie mehr als 1.500 Quadratmeter Bürofläche. Über 60.000 Regal-Stellplätze haben in der Halle Platz, die Lager-Mezzanine bietet Blocklager-Fläche mit einer Belastbarkeit von 1,5 Tonnen pro Quadratmeter.

Neu- und Bestandskunden ziehen ein

Zum Jahreswechsel soll das neue Terminal in Giengen in Betrieb gehen und die ersten Kundenprojekte übernehmen, darunter Bestandskunden, die ihre Zusammenarbeit mit der Noerpel-Gruppe ausbauen, wie auch Neukunden. Zu den in der Halle eingelagerten Waren zählen dann beispielsweise Güter aus der Medizinbranche, der Spiele- oder auch Tiernahrungsmittel-Industrie. Rund 80 neue Arbeitsplätze werden in dem neuen Logistikterminal entstehen – perspektivisch rechnet die Noerpel-Gruppe mit mehr als 120 Mitarbeitenden, die hier tätig sein werden.

Errichtet wurde die Immobilie nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Die Halle wird ein Gründach erhalten, außerdem laufen die Vorbereitungen für die Installation von E-Ladesäulen. Zusätzlich ist auf dem Gelände ein Parkhaus mit Pkw-Stellplätzen für die Mitarbeitenden geplant.

Nach eigenen Angaben hat der Logistikdienstleister allein im Jahr 2022 mehr als 83.000 Quadratmeter Logistikfläche geschaffen: 25.000 Quadratmeter entstanden in Odelzhausen, 13.500 Quadratmeter in Singen und 45.000 Quadratmeter in Giengen an der Brenz.