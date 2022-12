Neue Ganzzugverbindung Neues Duisburg-Wilhelmshaven-Shuttle

Ab 16. Januar gibt es eine Ganzzugverbindung zwischen dem Duisburg Intermodal Terminal (DIT) und Wilhelmshaven. Das Angebot startet zunächst mit einem Rundlauf wöchentlich; im 2. Quartal ist eine Erhöhung der Frequenz auf zwei Rundläufe pro Woche geplant.

Sehr kurze Transitzeit

"Besonders interessant bei diesem neuen Bahnprodukt ist die kurze Transitzeit zwischen dem Seehafen Wilhelmshaven und dem DIT“, sagt Andreas Mager, Managing Director Contargo Rail Services.

Der erste Zug wird am Abend des 15. Januars in Wilhelmshaven abfahren und am Morgen des 16. Januars am Duisburg Intermodal Terminal eintreffen. Das DIT bietet dann Gateway-Verbindungen von und nach Österreich, Ungarn, Italien, Polen, Belgien und den Niederlanden an.

Elektrifizierung der Strecke zum JadeWeserPort Wilhelmshaven

Parallel dazu teilt der JadeWeserPort mit, dass jetzt die Arbeiten zur Elektrifizierung der bahnseitigen Infrastruktur des JadeWeserPort Wilhelmshaven fertiggestellt wurden. Parallel mit der von der Deutsche Bahn durchgeführten Elektrifizierung der Hauptstrecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven wurden demnach vier Kilometer Zuführungsgleis und die 16-gleisige Vorstellgruppe des Hafens unter Strom gestellt. Damit seien die Ausbaumaßnahmen an der Hinterlandanbindung des JadeWeserPort per Bahn komplettiert und die Strecke optimal für die Abwicklung der weiteren Gütertransporte gerüstet.