Chef-Wechsel bei Maersk Erster Nicht-Däne seit 120 Jahren

Der 50-jährige Clerc ist seit 2019 der CEO von Maersk Ocean & Logistics. Das Unternehmen steuert einen erheblichen Teil der Ergebnisse des Gesamtkonzerns bei und zählt zu den führenden Playern in der Containerschifffahrt. Clerc tritt seine neue Funktion als CEO von Maersk zum 1. Januar 2023 an. Er ist der erste Nicht-Däne an der Spitze seit Gründung des Unternehmens vor rund 120 Jahren.

Clerks Bald-Vorgänger, der 58-jährige Soren Skou, leitet seit 2016 die Transformation von Maersk hin zu einem integrierten Logistikunternehmen. Skou erklärt: „Fast sieben Jahre lang habe ich mit meinem Team daran gearbeitet, Maersk wieder zu einem profitablen Wachstumsunternehmen zu machen. Das war das Mandat, das ich 2016 als CEO erhalten habe. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Übergang zu vollziehen.“

Nach eigenen Angaben hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Es sei finanziell noch nie so stark gewesen, teilt das Unternehmen mit. Zuletzt erwirtschaftete Maersk einen Umsatz von rund 62 Milliarden Dollar. Allerdings dürften die nächsten Jahre wieder etwas härter werden. Seit der Pandemie sind die Gewinne zwar spürbar gestiegen. Doch in jüngster Vergangenheit sind die Frachtraten wieder gesunken, was sich auch auf die nächsten Ergebnisse niederschlagen dürfte. Ein wesentliche Herausforderung für Clerc ist zudem die Dekarbonisierung der rund 700 Schiffe des Unternehmens.