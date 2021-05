In der neu geschaffenen Funktion wird Nicholas Minde das operative Geschäft von Sennder in seinem Heimatmarkt Deutschland leiten. Nicholas Minde wechselt von Kühne+Nagel, wo er zuletzt als Senior Vice President Straßengüterverkehr Deutschland für den deutschen Markt zuständig war und mehr als 2.300 Mitarbeiter verantwortete. Erfahrungen hat er in seiner nunmehr 20-jährigen Laufbahn auch bei DHL gesammelt.

“Die Logistik-Industrie steht vor der Anforderung, sich permanent anpassen zu müssen und sich mit unglaublich hoher Geschwindigkeit zu digitalisieren. Ich freue mich, Teil von einem Unternehmen zu werden, dass für positive und wegweisende Veränderungen in der Industrie steht. Durch den Einsatz moderner Technologie hat Sennder das Potenzial, die Arbeitsweise unserer Branche zu revolutionieren und den Transport fit für eine nachhaltige Zukunft zu machen", sagt Nicolas Minde.

"Wir freuen uns sehr, dass Nicholas unser Team bei Sennder weiter verstärken wird. Über unsere digitale Plattform und Value-Added-Services, die genau auf die Bedürfnisse von Spediteuren und Verladern ausgerichtet sind, werden wir zusammen mit Nicholas die Digitalisierung der Logistikindustrie in der DACH-Region weiter vorantreiben. Nicholas Minde bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im operativen Tagesgeschäft und in strategischer Führung in der Industrie mit. Diese Kombination ist ein großer Gewinn für unser Team", sagt Sennder-COO Tom Christenson.

Mit Sitz in Berlin wird Nicholas Minde die Sennder-Technologie und das Service-Angebot für Kunden in der DACH-Region verantworten. Laut Sennder ergänzt Minde das wachsende Führungsteam an General Managern, die die inzwischen sieben Niederlassungen der Digitalspedition in Europa verantworten.