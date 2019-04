Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen aus Ulm mit seinem Umsatz von 197 Millionen Euro seit 2006 seinen Umsatz nahezu verdreifacht, seit 2008 stieg die Mitarbeiterzahl auf das Fünffache auf nunmehr rund 1.900. Durch die Eröffnung von zwei neuen Standorten wird der Logistikdienstleister zudem seine bewirtschaftete Logistikfläche um elf Prozent auf nun 575.000 Quadratmeter vergrößern.

Seit 2017 hat die Seifert Logistics Group in der französischen Provinz Lothringen einen Standort, an dem das gesamte Logistikmanagement eines deutschen Automobilherstellers abgewickelt wird. Auch in den kommenden Jahren sollen Kapazitäten in der Region ausgebaut werden. „Die Region um Hambach ist für uns ein bedeutender Zukunftsstandort, weil seitens des Kunden ein Kompetenzzentrum für Elektromobilität etabliert wird und wir somit aktiv an diesem wichtigen Zukunftsmarkt partizipieren können“, sagt Christian Stoll, Geschäftsführer und COO der Seifert-Gruppe.

Im Juli eröffnet Seifert im westpolnischen Jawor einen weiteren neuen Standort, an dem Seifert Polska die Produktionsversorgung des neuen Motorenwerks eines großen deutschen Fahrzeugherstellers abwickelt. An dem Standort, der für die Versorgung der Fertigungslinien innerhalb des Hallenkomplexes rund 40.000 Quadratmeter Logistikfläche bereit hält, sollen in den nächsten Jahren bis zu 350 neue Arbeitsplätze entstehen. Dadurch gehöre Seifert in Polen zu den führenden Kontraktlogistikdienstleistern.

Wie das Ulmer Unternehmen mitteilt, ist auch Digitalisierung ein Alltagsthema für Seifert, etwa im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft mit einem Start-up im Bereich Robotics, die jetzt vertieft wurde, und diversen Pilotprojekte wie der Einsatz von Wearables, verschiedener Business Apps und Drohnen. „Wir sind an Start-ups beteiligt und suchen weitere solchen Beteiligungen, weil wir die Logistik der Zukunft aktiv vordenken und gestalten wollen“, sagt geschäftsführender Gesellschafter Harald Seifert.