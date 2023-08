Gorillas-Mutter Getir entlässt 2.500 Mitarbeiter Getir geht weiter auf Sparkurs

Der türkische Lebensmittel-Lieferdienst Getir entlässt rund 2.500 Mitarbeiter in den Niederlanden, den USA, Großbritannien und Deutschland. Nachdem bereits im Mai mehrere tausend Beschäftigte das Unternehmen verlassen haben, spitzt sich die Lage weiter zu. Grund hierfür ist vor allem der Sparkurs, den das Unternehmen derzeit fährt. Im Juni hatte sich das Unternehmen bereits aus den Märkten Frankreich, Spanien und Portugal zurückgezogen, im Juli folgte Italien. Am Geschäft in der Türkei und den vier Märkten, in denen nun Stellen abgebaut werden, will das Start-up aber nach eigenen Angaben festhalten. Das Unternehmen beschäftigt 23.000 Mitarbeiter. Nach der Entlassungswelle dürften es noch etwas mehr als 20.000 sein.

Inflation erschwert Bedingungen

Schnelllieferdienste wie Getir spüren die Inflation ähnlich wie der Lebensmitteleinzelhandel aktuell sehr deutlich. Hinzukommen Kosten für die Lagerhaltung und den Unterhalt der Flotte. Während das Start-up in Zeiten der Pandemie einen regelrechten Boom erlebte, sind viele Investoren heute nicht mehr bereit, dieses Geschäftsmodell zu unterstützen. Mit der Übernahme von Gorillas im vergangenen Dezember könnte sich Getir zudem übernommen haben. Bereits beim Erwerb von Gorillas musste das Start-up Medienberichten zufolge eine Abwertung auf sieben Milliarden Dollar hinnehmen. Da das Unternehmen derzeit keine Gewinne erwirtschaftet, ist es von Inventoren abhängig.

Zudem fehlt ein starker Partner wie bei den Konkurrenten Flink und Picnic. So unterstützt die Rewe-Gruppe den Lieferdienst Flink und Edeka übernimmt eine ähnliche Rolle bei Picnic. Getir hingegen ist noch nicht vollständig mit Gorillas verschmolzen. Für die Nutzer der Gorillas-App tauchen daher immer wieder Lücken im Sortiment auf. Im Zweifelsfall zieht es dann die Kunden zu den Konkurrenten, die indes sogar expandieren.

