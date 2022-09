Neuer Logistikstandort Schuon startet in Pfullendorf

Schuon nimmt in Pfullendorf einen neuen Logistikstandort in Betrieb, um den Standort Empfingen für einen Automobilauftrag umzurüsten.

Notwendig wurde der neue Logistikstandort in Pfullendorf aufgrund eines neuen Auftrags aus der Automobilindustrie. Die neue Halle bietet hierfür rund 15.000 Quadratmeter Fläche und ist damit flächenmäßig der zweitgrößte Standort des Logistikspezialisten.

„Der neue Standort bietet nicht zuletzt dank seiner Größe optimale Voraussetzungen für unsere Projekte. Nun sind wir auch in einer neuen, wirtschaftlich starken Region vertreten, die großes Potential bietet“, sagt Geschäftsführer Alexander Schuon. Mit der neuen Liegenschaft im baden-württembergischen Pfullendorf wächst das Niederlassungsnetz des Unternehmens von elf auf zwölf Standorte. Damit zielt das Familienunternehmen gleichzeitig auf den weiteren Ausbau seiner Kontraktlogistik.

Die Inbetriebnahme der Fläche steht nach Angaben des Speditions- und Logistikunternehmens in Zusammenhang mit einem neuen Auftrag, der ab kommendem Jahr am Schuon-Standort in Empfingen abgewickelt wird. Um dort den notwendigen Platz zu schaffen, wird derzeit sämtliche Lagerware nach Pfullendorf verlagert.

Im Anschluss an die Umlagerung finden in Vorbereitung auf den Neuauftrag umfangreiche Umbau- und Erweiterungsarbeiten in Empfingen statt.

In den kommenden Monaten soll zudem das Personal am Standort Empfingen auf dann 40 Mitarbeitende aufgestockt werden.