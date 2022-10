Neuer Gebrüder Weiss-Betrieb in Süddeutschland Straubing fährt für die System Alliance

Mit Gebrüder Weiss in Straubing hat die Stückgutkooperation System Alliance einen neuen Partner für Hub-Verkehre in Süddeutschland.

Logistikdienstleister Gebrüder Weiss ist mit einer weiteren Niederlassung im Netzwerk von System Alliance vertreten. Seit Anfang Oktober übernimmt der Betrieb Straubing die Hub-Verkehre der Stückgutkooperation im Zustellgebiet Südostbayern.

„Die Niederlassung in Straubing hat die Planmengen seit Starttag verlässlich abgewickelt. Wir arbeiten jetzt daran, die Prozesssicherheit weiter zu festigen, um auf alle möglichen Mengensituationen vorbereitet zu sein“, sagt Werner Dettenthaler, Regionalleiter Landverkehre in Deutschland bei Gebrüder Weiss.

Entwicklung zum Gesellschafternetzwerk

Nach eigenen Angaben treibt System Alliance durch die Anbindung die Entwicklung in Richtung Gesellschafternetzwerk mit starker Zentrale weiter voran. „Indem wir Gebiete gezielt stärken und ganz Deutschland langfristig noch stabiler abbilden, erweitern wir unsere Kapazitäten und Leistungsfähigkeit. Dabei verlassen wir uns auf starke Gesellschafter und Partner, bauen aber auch die Netzwerksteuerung jetzt und in Zukunft weiter aus“, sagt Stephan Opel, Geschäftsführer der System Alliance Netzwerk Gesellschaft.

Erst vor einem Jahr hatte der österreichische Logistiker das Straubinger Unternehmen Wolf Internationale Spedition übernommen und war in eine neuerworbene Immobilie umgezogen. Inzwischen sind nach Unternehmensangaben 60 Mitarbeitende am Standort tätig, zu dem ein Fuhrpark mit 22 Fahrzeugen und 1.200 Quadratmeter Umschlagfläche gehören.

Bis Ende 2023 will Gebrüder Weiss die Niederlassung in Straubing deutlich ausbauen. So sollen 2023 zusätzliche Investitionen vor Ort erfolgen, um das Wachstum und die Flächendeckung in Süddeutschland voranzutreiben. So sollen unter anderem die Umschlagkapazitäten durch den Neubau einer 3.600 Quadratmeter großen Halle verdreifacht werden.

Vierter Gebrüder Weiss-Standort bei System Alliance

Straubing ist nach Memmingen, der seit Anfang Juli Teil der Kooperation ist, bereits die vierte Niederlassung des System Alliance-Gesellschafters im Netzwerk. Nach Angaben der Stückgutkooperation erfolgte die Anbindung innerhalb von nur neun Wochen und damit in einem Bruchteil der Zeit, die im Normalfall für ein solches Projekt veranschlagt wird. „Indem wir zunächst die Hub-Verkehre über den Betrieb abwickeln, haben wir eine sehr kontrollierte und zügige Aufschaltung eingeleitet“, sagt Steffen Landsiedel, IT-Verantwortlicher der System Alliance Netzwerk Gesellschaft. Nun könne man die Mengen sukzessive erhöhen.

International ist die System Alliance an das paneuropäische Netzwerk von SystemPlus angebunden. 22 Länder Europas werden von dem Spezialisten für Road-Express-Fracht täglich angefahren.