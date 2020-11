Hellmann Worldwide Logistics erweitert seinen Standort in Bremen und baut eine digitalisierte Speditionsanlage in der Ludwig-Erhard-Straße.

Der offizielle Baubeginn wurde am 17. November im Rahmen eines Spatenstichs auf dem bisher nicht erschlossenen 40.000 qm großen Nachbargrundstück des derzeitigen Hellmann-Standortes besiegelt.

Der Neubau wird insgesamt über rund 1.500 qm Büro- sowie 8.000 qm Umschlagsfläche mit 100 Toren verfügen und soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 fertiggestellt werden. Damit reagiert Hellmann auf den anhaltenden Wachstumstrend der Produktbereiche Stückgut und Direct Load in der Region Bremen/Ostfriesland.

Seit 1989 ist Hellmann am Standort Bremen mit einem produktübergreifenden See- und Landverkehr- sowie Kontraktlogistik-Standort im GVZ – dem größten Güterverkehrszentrum Deutschlands – vertreten. Die strategisch exzellente Verkehrsanbindung, die mit See-, Bahn und Lkw-Transporten das ganze Spektrum des kombinierten Verkehrs abdeckt, führte in den vergangenen Jahrzehnten zu einem stetigen Volumenwachstum, das die derzeitige Hallenanlage an ihre Kapazitätsgrenzen brachte.

Digitalisierung der speditionellen Arbeitswelt

Gleichzeitig werden mit dem Neubau die Rahmenbedingungen für modernes Arbeiten und die Digitalisierung der speditionellen Arbeitswelt geschaffen: Durch die Implementierung diverser Innovationstechnologien – wie beispielsweise einer digitalen Auftragssteuerung auf dem Betriebshof – sollen vor allem auch operative Prozesse datenbasiert optimiert werden.

Foto: Hellmann Worldwide Logistics Spatenstich bei Hellmann in Bremen (von links): Sven Eisfeld, Marco Schulte, Ralf Ohme und Klaus Hellmann.

Auch ein Großteil des Lager-Equipments wird künftig automatisiert, sodass bei der Konzeption der neuen Hallenanlage bereits der Einsatz Bluetooth-gesteuerter Roboter sowie autonom fahrender Flurfahrzeuge berücksichtigt werden. Über eine Photovoltaikanlage auf dem Hallendach wird ein Teil des Strombedarfs nachhaltig und autark produziert, um hierüber unter anderem auch die geplanten Elektroladestationen für E-Mobilität zu versorgen.

„Wir freuen uns, dass wir auch am Standort Bremen weiter wachsen und hier in allen Produktbereichen nochmal ein ganz neues Level an digitaler Servicequalität bieten können. Mit dem Neubau setzen wir nicht nur in der Hellmann-Welt ein Zeichen, wie Logistik im Digitalisierungs-Zeitalter funktioniert“, erklärt Sven Eisfeld, Managing Director Germany von Hellmann Worldwide Logistics. „Am Standort Bremen sehen wir vor allem eine erhöhte Nachfrage an internationalen Transporten in Europa, aber auch im globalen Seeverkehr. Mit der neuen Anlage schaffen wir hierfür die Voraussetzungen“, so Eisfeld weiter.