Die Unternehmen Curzon Capital Partners 5 LL und Barings Real Estate haben 34 Logistikimmobilien der Nagel-Group übernommen. Die Standorte in Deutschland und Dänemark mietet der Lebensmittellogistiker im Gegenzug langfristig an. „Die Nagel-Group hat einen umfassenden Modernisierungskurs eingeschlagen. Teil unserer Neuausrichtung ist die Anpassung unserer eigenen Assets, damit wir uns auf unsere logistischen Kernkompetenzen fokussieren können“, erklärt Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group. Ähnlich hatte der Nagel-Chef erst vor wenigen Wochen die Entlassung von Mitarbeitern begründet.

Die europaweit agierende Nagel-Group mit Sitz in Versmold beschäftigt an rund 130 Standorten mehr als 12.000 Mitarbeiter. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro. Detailliertere Zahlen legt die Nagel-Group, die als SE & Co. KG firmiert aktuell nicht vor – und ist als Kommanditgesellschaft dazu auch nicht verpflichtet. In den Jahren 2016 und 2017 sah es allerdings nicht so gut aus: 2016 sank das Ergebnis um mehr als ein Drittel auf 21,5 Millionen Euro, die Umsätze gingen um 2,3 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zurück.