Müller Fresh Food Logistics Partner im European Food Network von Dachser

Dachser hatte Müller Fresh Food Logistics aus den Niederlanden Anfang 2023 übernommen. Seitdem stand nach eigenen Angaben die Integration des Unternehmens im Vordergrund. Mit dem Zukauf wollte sich Dachser in den Benelux-Staaten fürs europäische Distributions-Netzwerk für Lebensmittel verstärken.

Stärker im European Food Network positionieren

Das European Food Network ist ein europaweites Netzwerk von führenden Logistikunternehmen in 34 Ländern, das Stückgut-Transporte, vor allem für temperaturgeführte Lebensmittel, anbietet. „Die Partnerschaft von Müller Fresh Food Logistics im European Food Network ist ein weiterer Schritt in Richtung internationalem Wachstum mit Zuverlässigkeit und Qualität“, sagt Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser. „Dadurch können wir unseren Kunden noch umfangreichere und effizientere Lösungen für die Lebensmittellogistik in den Benelux-Staaten und am Ende in ganz Europa anbieten.“

Dachser in den Niederlanden

Dachser ist in den Niederlanden bereits seit 1975 mit einer eigenen Landesorganisation vertreten, die in den Business Lines European Logistics sowie Air & Sea Logistics am Markt aktiv ist. Mit Müller hat Dachser in den Niederlanden nun 10 Standorte mit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Lesen Sie auch