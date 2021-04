Meyer Logistik Österreich, ein Tochterunternehmen des Frischelogistikers Ludwig Meyer, plant in Vorchdorf ein eigenes Multitemperaturlager. Bei dem geplanten Bau handelt es sich laut Unternehmensangaben um das erste, komplett in Eigenregie errichtete und betriebene Lager der Frischexperten.

In drei Temperaturzonen unterteilt

13.000 Quadratmeter Grundstücksfläche, 6.000 Quadratmeter Lagerfläche und bis zu 6.000 Palettenstellplätze das sind die Eckdaten des geplanten Multitemperaturlagers. Die Niederlassung in Vorchdorf bietet in etwa einem Jahr dann Flächen für die Lagerung in drei Temperaturzonen: plus 4, plus 1 und bis zu minus 24 Grad Celsius. „Dabei konzipieren wir das Lager so, dass wir es nach den Anforderungen unserer Kunden in verschiedenen Ausführungen skalieren können“, erklärt Mario Trifunovic, Geschäftsführer von Meyer Logistik Österreich. So könne Meyer Logistik den Standort als Single-User-, ebenso wie als Multi-User-Lager vermarkten. Vorchdorf sei dabei für sogenannte Schnelldreher konzipier. Hinzu komme, dass die tägliche Kommissionierung im 24/7-Rhythmus elementares Glied in der Wertschöpfungskette für die Lebensmittelproduktion ist.

Von Vorchdorf aus Österreich und Bayern bedienen

Von Vorchdorf aus, möchte Meyer Logistik Unternehmen in ganz Österreich ans Distributionsnetzwerk anschließen. Ebenso gehört der bayerische Alpenraum zum Zielgebiet. Die Transporte im Fern- und Verteilerverkehr führt Meyer Logistik mit dem eigenen Fuhrpark sowie langjährigen Transportpartnern durch.