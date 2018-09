Mercedes-Benz startet mit einem Sondermodell des neuen Actros in die Serienproduktion: Die "Edition 1" ist auf 400 Fahrzeuge limitiert, top ausgestattet und mit einem ganz besonderen Look versehen.

Kaum ist der neue Actros enthüllt, schießt Mercedes schon ein exklusives Sondermodell des neuen Flaggschiffs für den Fernverkehr hinterher: Die auf 400 Einheiten limitierte „Edition 1" macht mit einem schicken Logo in der Sonnenblende und einem speziellen Typenschild auf sich aufmerksam.

Die Front zieren vier zusätzliche LED-Fernscheinwerfer und die in Kontrastfarbe lackierten Wartungs- und Vorbauklappen. Der beleuchtete Mercedes-Stern, ein abgedunkelter Scheinwerferkranz und Ziergitterapplikationen runden den Look neben der für alle Actros serienmäßigen und die Außenspiegel ersetzenden MirrorCam ab.

Exklusives Interieur

Seitlich sind die Sattelzugmaschinen an Edelstahl-Kiemen und Radmutterschutzkappen sowie Hinterachskappen beziehungsweise Hinterachstöpfe aus Edelstahl zu erkennen. Den Innenraum erklimmt der Fahrer via ebenfalls aus Edelstahl gefertigter Einstiegsstufen.

Türgriffe in Leder mit Ziernähten in Kontrastfarbe, schwarzes Leder an Sitzen und dem Lenkrad und exklusive Fußmatten kleiden die Kabine aus. Das Dach ist mit einer Luke und der Ambientebeleuchtung in acht Farben ausstaffiert, dazu ist ein 900 Millimeter breites zweites Bett an der Rückwand montiert. Der Rundumvorhang erstrahlt innen in einem Mandelbeige, außen ist er in Schwarz gehalten. Auf der Beifahrerseite glänzt ein Edition 1-Emblem mit der Seriennummer des Actros aus poliertem und gebürstetem Aluminium.

Zahlreiche Ausstattungs-Packages

Zur üppigen Ausstattung des Mercedes-Benz Actros Edition 1 zählt unter anderem der Active Brake Assist 5, der Active Drive Assist für teilautomatisiertes Fahren, das gerade für Überlandstrecken erweiterte Predictive Powertrain Control und natürlich das Multimedia-Cockpit mit großem, zentralen Touchscreen.

Weiter ist das Driving Package mit elektrischem Sonnenrollo, das Comfort Package mit Rasierspiegel und Kühlschrank, das Media Package mit Soundsystem, Notebook-Halter und Zusatzsteckdose, das Stowage Package inklusive Tisch auf der Beifahrerseite, Regalsystem sowie Schublade unter der Brüstung, das Sight Package, das Bi-Xenon-Scheinwerfer und LED-Rücklichter beinhaltet und die Extra Line mit LED-Positionsleuchten, Blinker in LED und Welcome Light an Bord.

Edition 1 mit GigaSpace und BigSpace

Die „Edition 1"-Sonderserie des neuen Mercedes-Benz Actros ist für alle Zwei- und Dreiachser erhältlich und ist ausschließlich in Kombination mit den GigaSpace- und BigSpace-Fahrerhäusern zu haben. Die Lackierung der Fahrerhäuser ist frei wählbar.