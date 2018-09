Raben übernimmt vom Firmenverbund The Greenline das Unternehmen TGL Transport Logistik. Der Standort in Schüttorf wird das 30. Netzwerkdepot in der Gruppe.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden wird die Übernahme zum 1. Oktober erfolgen. Wie die Raben Group mitteilt, beschäftigt die im Südwesten Niedersachsens gelegenene TGL Transport Logistik rund 80 Mitarbeiter und plant für 2018 mit einem Umsatz von rund 15 Millionen Euro.

Das Unternehmen bietet nationale und internationale FTL-, LTL- und Sammelguttransporte an und betreibt am Autobahnkreuz A30 / A31 ein Terminal mit 53 Toren. TGL Transport Logistik Schüttorf wurde als Unternehmen gegründet, in dem das Unternehmen Nellen & Quack The Green Line seine Stückgutaktivitäten ausgelagert hat.

„Mit dem Erwerb des Standortes in Schüttorf haben wir einen Meilenstein für den weiteren Ausbau unseres eigenen, unabhängigen Distributionsnetzes in Deutschland erreicht, denn Schüttorf ist unser dreißigstes eigenes Netzwerkdepot. Die Übernahme der Niederlassung Schüttorf ist Teil des konsequenten Ausbaus des Sammelgutnetzes der Raben Group in Deutschland", sagt Ewald Raben, CEO der Raben Group.