Mehr Volumen auf der Strecke: Der Logistikdienstleister Dachser tauscht seine konventionellen Auflieger gegen neue Megatrailer mit 20 Zentimeter zusätzlicher Innenhöhe aus. Bis 2027 will das Unternehmen nach eigenen Angaben allein in Deutschland 680 Trailer ersetzen. Auch in den anderen 24 europäischen Ländern, in denen Dachser mit seiner Business Line European Logistics vertreten ist, soll der Austausch in den kommenden Jahren starten.

Megatrailer stammen von Krone und Schmitz Cargobull

Wie Dachser gegenüber eurotransport.de mitteilt, stammen die Trailer von Krone und Schmitz Cargobull. Es handelt sich um Kofferfahrzeuge mit Heckverladung. Um die Auslastung der Auflieger weiter zu erhöhen, kann Dachser mithilfe von Ladebalken eine zweite Ebene einziehen, um dadurch auch nicht stapelbare Güter sicher zu befördern. „Limitierender Faktor ist unserer Erfahrung nach meist das Ladevolumen, nicht das Gewicht“, teilt Christian Schütz mit, Leiter des Bereichs Technik und Technischer Einkauf bei Dachser. „Mehr Laderaum bedeutet eine bessere Auslastung; beim Megatrailer sind das bis zu 18 Prozent“, sagt er. „Das ist effizient und zudem gut für die Klimabilanz, da wir uns dadurch Fahrten sparen können.“

Ein Megatrailer bietet bei Doppelstockbeladung Platz für 67 Europaletten. Damit reicht er laut Dachser nahezu an Gliederzug mit zwei Wechselbrücken heran. Dieser bietet allerdings fünf Stellplätze mehr und kommt nach Dachser-Angaben daher weiterhin bevorzugt zum Einsatz.

Megatrailer sind besonders in der Automotive-Logistik gefragt, weil die Fahrzeuge drei Gitterboxen übereinander schultern können. In diesem Segment sind aber Planenauflieger üblich, die auch von der Seite beladen werden können und über ein Hubdach verfügen. Dachser wird die Trailer dagegen nicht für ein spezielles Segment, sondern für ein breites Spektrum an palettierter Ware innerhalb seines europäischen Stückgut-Netzwerks einsetzen. Da es sich um Kofferfahrzeuge handelt, erfolgt die Be- und Entladung übers Heck.

Tonn: Erster großer Stückgut-Logistiker mit Megatrailern

Dachser strebt beim Einsatz der Megatrailer im Sammelgut eine Vorreiterrolle an. „Wir wollen der erste große Stückgut-Logistiker in Europa sein, der Megatrailer statt Standardauflieger einsetzt“, sagt Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser. „Megatrailer sind in der Anschaffung zwar teurer, gleichen das aber im Einsatzzeitraum durch ihre größere Wirtschaftlichkeit aus“, sagt er. Bereits vor 50 Jahren habe Dachser Pionierarbeit bei der Einführung der Wechselbrücke geleistet. Sie bleibe in Sachen Laderaumeffizienz weiterhin das Maß aller Dinge.

