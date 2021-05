Rückblende: Zur IAA 2012 stellte Mercedes-Benz den mit Schmitz Cargobull entwickelten "Aerodynamics Truck & Trailer" vor, einen durch verschiedene Maßnahmen aerodynamisch optimierten Sattelzug, der den Verbrauch um vier bis fünf Prozent reduzierte. Das Präsentationsdatum war passend, denn 2012 war das teuerste Tankjahr in der Geschichte; der Liter Diesel kostete im Messemonat September 1,52 Euro – nie war Diesel teurer. In den Folgejahren sanken die Kraftstoffpreise wieder, das Thema Sparen durch optimierte Aerodynamik geriet etwas aus dem Fokus.

Das ändert sich nun. Infolge der CO2- Abgabe wird Kraftstoff teurer, auch die Mautgebühren orientieren sich an der Effizienz des Lkw. "Eine Ersparnis von sechs bis sieben Prozent auf den Normverbrauch sind gut 1,8 Liter auf 100 Kilometer, das ist eine Klasse besser als der Durchschnitt und macht 2.000 Euro Mautgebühren aus. Hinzu kommt natürlich die Kraftstoffersparnis", erklärt Dirk Sieprath, Geschäftsführer von Betterflow, einem auf Trailer-Aerodynamik spezialisierten Zulieferer aus Aachen. Der Haken an der Sache: Die Maut wird nach wie vor nach der Schadstoffklasse der Zugmaschine berechnet. Der Schwarze Peter wird den Lkw-Herstellern zugeschoben, unabhängig davon, welchen möglicherweise verbrauchssteigernden oder -senkenden Trailer der Kunde aufsattelt. Solange es dahingehend keine Änderung an der Mautberechnung gibt, profitiert der Kunde "nur" vom geringeren Verbrauch. Immerhin: Ab 2023 soll die neue Eurovignetten-Richtlinie gelten; die Mautklasse soll sich dann am CO2-Ausstoß orientieren, also auch am Verbrauch. Es ist wahrscheinlich, dass in die Berechnung auch der Trailer einbezogen wird – eine gute Aerodynamik würde sich dann auch bei der Maut rechnen.