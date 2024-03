Vermietung von Kühlfahrzeugen Petit Forestier auf Expansionskurs in Deutschland

Das komplett erneuerte Depot in Frechen bei Köln ist zugleich Sitz der Deutschlandzentrale und verfügt über eine Gesamtfläche von 7.735 m² inklusive einer Werkstatt. Mit der Eröffnungsfeier seiner Deutschlandzentrale startete Petit Forestier seine neue Deutschlandstrategie. Auf dem deutschen Markt ist Petit Forestier bislang an sieben Standorten aktiv, nämlich in Berlin, Hamburg, München, Köln, Essen, Frankfurt und Leipzig und damit in den wichtigsten Ballungsräumen. Im Rahmen der neuen Wachstumsstrategie ist geplant, darüber hinaus weitere Depots in Deutschland zu eröffnen, um auch in der Fläche noch näher am Kunden zu sein.

Fuhrpark auf 1.000 Fahrzeuge vergrößern

Patrick Vierveijzer, Managing Director Northern, Central & Eastern Europe erläutert diese Wachstumsstrategie für den deutschen Markt. Demnach möchte das Unternehmen als Vermieter von Kühlfahrzeugen einen Meilenstein auf dem deutschen Markt setzen. „Wir werden uns hier künftig deutlich breiter aufstellen: Unser Fuhrpark wird auf mehr als 1.000 Fahrzeuge vergrößert. Parallel dazu wollen wir unseren Mitarbeiterstamm deutlich ausbauen. Ziel ist es, die zahlreichen Akteure auf dem großen deutschen Kühllogistik-Markt jetzt noch intensiver mit unseren Dienstleistungen zu unterstützen.“

Herausforderungen der temperaturgeführten Logistik

Die temperaturgeführte Logistik in Deutschland steht laut Vierveijzer aktuell vor großen Herausforderungen. Das Verkehrsaufkommen in den Ballungszentren erhöhe laut Vierveijzer den Zeitdruck. Bei den Verbrauchern stiegen Preissensibilität und Qualitätsbewusstsein. Zudem fordere der wachsende E-Commerce für Lebensmittel noch schnellere Lieferzeiten bei geringstmöglichen Kosten. Darüber hinaus rückten Nachhaltigkeit und die Senkung des CO2-Ausstoßes rückten immer weiter in den Vordergrund.

Langjährige Erfahrung

Petit Forestier verfügt über eine mehr als hundertjährige Expertise in der Kühllogistik. Aus dieser Erfahrung ist das Vermietkonzept mit zahlreichen unterschiedlichen Fahrzeugen in verschiedenen Dimensionen, Kurzzeit- und Langzeitmiete darauf ausgerichtet, schnell und flexibel auf starke Schwankungen in der Auslastung seiner Kunden zu reagieren.

Angepasste Vermietkonzepte

Damit sich die Logistikunternehmen voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, lassen sich die Vermietkonzepte von Petit Forestier an deren spezifischen Anforderungen anpassen. „Bei vorübergehenden Bedarfsspitzen ist das kurz- oder mittelfristige Mieten die geeignete Lösung – schon ab einem Tag", so Vierveijzer . Als Alternative zum Kauf setzt sich seinen Angaben zufolge das langfristige Mieten für über ein Jahr zunehmend durch, weil die Unternehmen auf den Full Service von Petit Forestier mit der kompletten Übernahme von Wartungs- und Reparaturmaßnahmen und Verwaltungsvorgängen sowie auf die vorausschauende Budgetkontrolle setzen. Bei ungeplanten Störungen stellt Petit Forestier für alle gemieteten Kühllösungen auch bei Schäden, Verlust oder Diebstahl eine geeignete Ersatzlösung bereit.

Kühlfahrzeuge und Kühlcontainer in vielen Dimensionen

Für den Transport frischer oder tiefgekühlter Produkte bietet Petit Forestier ein breites Sortiment an Fahrzeugen zur kurz-, mittel- oder langfristigen Anmietung. Die Fahrzeugflotte für den deutschen Markt umfasst Kühlfahrzeuge in allen Größen, vom Zwei-Kubikmeter-Lieferwagen über mittelschwere Verteiler-Lkw bis zum Sattelanhänger mit 33 Europaletten-Stellplätzen. Ein wesentlicher Baustein des Vermietkonzepts von Petit Forestier sind die individuellen, hochwertigen Serviceleistungen: Das Full-Service-Angebot enthält 24-Stunden-Pannenhilfe, Wartung, Reparatur, Versicherung, administrative Abwicklung, Personalisierung sowie Telematiklösungen.

Neben den Kühlfahrzeugen führender europäischer Hersteller bietet Petit Forestier auch Kühlcontainer in unterschiedlichen Größen mit Raum für vier bis 33 Europaletten an. Immer mehr Unternehmen, die kühle Ware lagern, schätzen die schnell und kurzfristig einsetzbaren Kühlcontainer, wenn sie flexible Lagermöglichkeiten benötigen.

Foto: Ralf Lanzinger Momentan richtet Petit Forestier am Standort Frechen auch eine Werkstatt ein.

Electric Roadshow gestartet

Ein wesentlicher Bestandteil des Vermietkonzepts von Petit Forestier ist die neue „Energy-Transition-Strategie“. Als Marktführer hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, 40 Prozent seiner Flotte und 70 Prozent seiner Neufahrzeuge bis 2030 auf Elektroantrieb umzustellen und seinen CO2-Fußabdruck um 25 Prozent zu reduzieren. Die Eröffnung in Frechen ist gleichzeitig der Deutschlandstart der „Electric Roadshow“ von Petit Forestier. In den kommenden Monaten ist die Electric Roadshow in elf europäischen Ländern unterwegs. So haben auch die Kunden in den verschiedenen Regionen die Gelegenheit, die verschiedenen elektrischen Kühlfahrzeug-Lösungen vor Ort näher kennenzulernen und für ihren jeweiligen Bedarf zu testen.

Starkes Interesse an elektrischen Fahrzeuglösungen

Dwight de Weerd, Country Manager von Deutschland: „Wir spüren bei unseren Kunden ein stark zunehmendes Interesse an elektrischen Fahrzeuglösungen. Gerade in der Kühllogistik fordern die Verlader und die großen Lebensmittelmarken verstärkt nachhaltige Konzepte. Mit unserem Angebot an elektrischen Fahrzeugen erleichtern wir den Fuhrparks den Einstieg in diese Antriebstechnologie: Sie können verschiedene Fahrzeuge kurzfristig mieten und testen und dann bei Bedarf auch mittel- oder langfristig einsetzen. Da sich die Elektromobilität technisch rasant weiterentwickelt, können sie dank unser Mietfahrzeuge ständig über die aktuelle Technologie verfügen – ohne sich im Vorfeld mit erheblichen Investitionen zu binden.“

„Positive Resonanz der Kunden“

Patrick Vierveijzer, Managing Director Northern, Central & Eastern Europe ist zuversichtlich: „Mit der Energy-Transition-Strategie und dem wachsenden Angebot an elektrischen Kühlfahrzeugen ist Petit Forestier für den anspruchsvollen deutschen Markt hervorragend aufgestellt. Die positive Resonanz von unseren Kunden bestärkt uns darin, dass wir auch künftig vorrangig auf Nachhaltigkeit, Innovation und Full-Service setzen werden.“

Das Unternehmen Petit Forestier