Mega-Deal für Digitalspedition Sennder kooperiert verstärkt mit Poste Italiane

Die Berliner Digitalspedition Sennder und Poste Italiane stärken ihre Partnerschaft mit Blick auf die kommenden 10 Jahre. Alles über den Milliarden-Deal und die Anteile am Joint Venture.

Sennder, nach eigenen Angaben Europas führende Digitalspedition, vermeldet einen 2,3 Milliarden Euro schweren Joint-Venture-Deal mit Poste Italiane, dem größten Post- und Logistikunternehmen in Italien.

Sennder ist seit 2019 in Italien unterwegs

Sennder ist seit 2019 mit einer Niederlassung in Mailand vertreten und gründete das Gemeinschaftsunternehmen mit der Poste Italiane. Bereits 2022 erzielte das Joint Venture ein Ebitda von 4,5 Millionen Euro. Nun verkünden die beiden Partner den Abschluss einer strategischen Partnerschaft. Laut Sennder und Poste Italiane soll die Zusammenarbeit in den kommenden 10 Jahren rund 2,3 Milliarden Euro an Umsatz generieren. Das Ganze dient zudem als Modell für den Rollout von Sennders Service-Modell Senn-Control.

FTL-Sendungen von Anfang bis Ende im Blick

Die Lösung Senn-Control ermögliche das End-to-End-Management der gesamten Komplettladungen (FTL) von Unternehmen, Verlader und Frachtführer in ganz Europa. Dabei würden im Fall von Italien Pakete und Post zwischen allen Sortier- und Verteilungszentren der Poste Italiane befördert werden. Durch den Wegfall mehrschichtiger Unteraufträge sei Transparenz und damit auch die Kontrolle über die Lkw-Transporte gegeben. Nach Angaben von Sennder nutzen aktuell 10 Kunden Senn-Control, um die Auslastung der Lkw-Transporte zu optimieren.

Sennder stockt Anteil am Joint Venture auf

Sennder hält ab sofort 75 Prozent Sennder Italia, die Poste Italiane die übrigen 25 Prozent. GleiIm gegenzug erhöht die Poste Italiane ihren Anteil an Sennder auf rund 10 Prozent. Mit der Ausweitung der Partnerschaft soll Sennder das gesamte Full-Truck-Load-Netzwerk in Italien weiter in seine europäische Plattform integrieren. Im Fokus stehen dabei weitere Skaleneffekte sowie die beschleunigte Digitalisierung des Straßengüterverkehrs.

