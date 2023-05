Mark Maurer verstärkt Loxxess Geschäftsführer mit Pharma-Expertise

Mark Maurer ist neues Mitglied der Loxxess-Geschäftsleitung und trägt als Geschäftsführer die Verantwortung für die Pharmalogistik. Er agiert als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung der Loxxess Pharma.

Stationen vor Loxxess und Ziele von Mark Maurer

Mark Maurer war er unter anderem Leiter Logistik-Einkauf bei Henkel, Head of Supply-Chain-Management (Middle & Eastern Europe) bei Ferrero und Director Customer Operations Spezialized Nutrition DACH bei Nutricia/Danone Medical Nutrition. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung auf Herstellerseite soll er nun „wertvolle Impulse in der strategischen Ausrichtung“ bei Loxxess Pharma setzen, heißt es seitens des Unternehmens. „Gemeinsam, im Team, will ich diesen erfolgreichen Weg weiter beschreiten und insbesondere die Expansion innerhalb Europas unterstützen“, erklärt Maurer mit Blick auf seine Ziele. Für Loxxess-Vorständin Christina Thurner war es wiederum „ein wichtiger Schritt, das Pharmageschäft in seiner Person auch in der Geschäftsleitung abzubilden“.