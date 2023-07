MAN eTruck läuft 2024 vom Band Lkw elektrisch im Fernverkehr unterwegs

MAN bringt 2024 den elektrischen Lkw für den Fernverkehr. Für den eTruck liegen bereits mehr als 500 Bestellungen vor. Was das Fahrzeug kann und wie es bei MAN in der Produktion weitergehen soll.

MAN Truck & Bus stellt sich auf die Transformation zu klimaneutralen Antrieben ein. 2024 geht es mit der Produktion eines elektrischen Fernverkehrs-Lkw los. Für den neuen eTruck liegen nach eigenen Angaben bereits mehr als 500 Bestellungen vor. Perspektivisch hat sich MAN aber noch viel höhere Ziele gesetzt.

MAN stellt sich auf technologischen Umbruch ein

„Der technologische Umbruch ist in vollem Gange. Schon 2030 soll die Hälfte unserer jährlich in Europa zugelassenen Lkw batterieelektrisch sein. Damit das gelingt, brauchen wir die Unterstützung der Politik“, sagte Alexander Vlaskamp, CEO von MAN Truck & Bus, bei einer Fahrt mit Ministerpräsident Stephan Weil im neuen MAN eTruck am ehemaligen Büssing-Werk in Salzgitter. Der MAN-Chef erhofft sich etwa den Aufbau von europaweit rund 50.000 öffentlichen Lkw-Ladesäulen sowie einer CO₂-Bepreisung, die E-Lkw wirtschaftlicher als Diesel macht.

Mitarbeiter-Schulungen in Hochvolt-Technologie

Dementsprechend stellt sich der Nutzfahrzeug-Hersteller bereits auf die kommenden Erfordernisse ein. So hat MAN bereits rund 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion in Sachen Hochvolt-Technologie geschult. Darüber hinaus sei aber auch bei der Elektro-Technologie viel neues Know-how gefragt.

eTruck mit einer Ladung den ganzen Tag unterwegs

Um auch lange Transportstrecken elektrisch abdecken zu können, sollen Fernverkehrs-Lkw in der 45-minütigen Lenkzeitpause der Fahrer vollständig aufgeladen werden können, so das erklärte Ziel von MAN. An der Entwicklung des dafür notwendigen Megawatt-Ladens (MCS) sind die Münchner über das Nefton-Projekt mit zahlreichen Partnern beteiligt. Für diesen voraussichtlich ab 2025 verfügbaren MCS-Standard ist der neue MAN eTruck technisch bereits vorbereitet. Fernverkehrs-taugliche Reichweiten bis zu 1.000 Kilometer würden so perspektivisch möglich, heißt es seitens MAN. Der neue eTruck hat dann, je nach Batterie-Konfiguration, zwischen 300 und 500 kWh nutzbarer Kapazität.

Produktion des MAN eTruck startet 2024 in München

Die Produktion des MAN eTruck startet 2024 im Stammwerk in München. Dort läuft er künftig zunächst in Mischproduktion mit herkömmlichen Diesel-Lkw vom Band. Das Konzept, mit dem 2030 bereits rund die Hälfte der gesamten jährlich von MAN produzierten Lkw elektrisch sein sollen, integriert auch die anderen Werke von MAN. So wird Krakau im gesteigerten Hochlauf der Elektromobilität größere Stückzahlen an Diesel-Lkw fertigen, um in München mehr Kapazitäten für Elektro-Lkw zu schaffen.

Im Werk Nürnberg produziert MAN Batterien

Im Werk Nürnberg startet MAN 2025 die Produktion der eigenen Batterien, mit dem Ziel, ab 2030 rund 100.000 jährlich davon zu produzieren. Salzgitter komme in der Transformation ebenfalls eine Schlüsselrolle als Komponenten-Werk unter anderem für nicht-angetriebene Achsen sowie Kurbelwellen für den neuen von allen Herstellern der Traton Group gemeinsam entwickelte Konzern-Motor zu. Zudem ist der Standort zuständig für die weltweite Ersatzteillogistik von MAN, was künftig auch zunehmend Elektro-Komponenten umfassen wird.

