Wasserstoff-Lkw von FES Schon 2025 auf der Straße

Einen Brennstoffzellen-Lkw für 2025, gebaut in Sachsen auf Basis von MAN-Fahrgestellen – das hat die FES GmbH in Zwickau ins Rampenlicht gefahren. Die Details zu diesem außergewöhnlichen Truck.

Die FES GmbH aus Sachsen hat im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer einen bereits heute serienreifen Brennstoffzellen-Lkw präsentiert. Der Premieren-Truck basiert auf einem MAN TGM-Fahrgestell mit zwei Achsen und einem Gesamtgewicht von 18 Tonnen. Grundsätzlich will FES Konfigurationen mit Gesamtgewichten von 12 bis 26 Tonnen anbieten. In Kombination mit Anhängern sollen Zuggesamtgewichte von bis zu 40 Tonnen möglich werden.

380-PS-Antrieb, Brennstoffzelle von Toyota

In Sachen Elektroantrieb vertraut FES auf die Framo GmbH aus Löbichau. Sie liefert die Dual-Motor-Einheit mit 380 PS Dauerleistung zu. Die seitlich am Rahmen, unter dem Aufbau des Motorwagens installierte Brennstoffzelle stammt von Toyota. Sie kommt aktuell auf eine Dauerleistung von 120 kW, 2025 soll das System schon 170 kW bereitstellen können. Der Tankturm ist hinter der Fahrerkabine platziert. Seine 700-bar-Reservoirs (optional 350 bar) fassen insgesamt 33 Kilogramm Wasserstoff, was eine Reichweite von 350 bis 500 Kilometer ermöglichen soll. Die zusätzliche 57-kWh-Pufferbatterie ist gut für eine 40-Kilometer-Reichweitenreserve und kurzfristige Boost-Leistungsabfragen.

Service-Konzept in Entwicklung

Vorbestellungen für den Brennstoffzellen-Lkw aus Sachsen sind laut FES in Kürze möglich, erste Auslieferungen sollen schon im nächsten Jahr anstehen. Ein Servicekonzept befinde sich grundsätzlich in Entwicklung, ausgewählte Standorte mit Partner Schloz-Wöllenstein seien bereits in konkreter Planung. FES-Geschäftsführer Christian Schwamberger betonte zur Premiere außerdem, dass das Projekt ohne staatliche Förderung umgesetzt wurde. "Für eine erfolgreiche Mobilitätswende braucht es einen homogenen Mix alternativer Antriebsarten, Wasserstoff ist aus unserer Sicht ein essentieller Bestandteil dessen und gerade für den Güterverkehr eine echte Alternative zum Verbrennungsmotor", so Schwamberger weiter.

FES: Dienstleister und Hersteller

Die FES GmbH ist im Grunde ein Entwicklungsdienstleister in der Automobilindustrie. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und beschäftigt derzeit rund 850 Menschen. Neben der Bereitstellung von Entwicklungsdienstleistungen hat FES vor wenigen Jahren allerdings auch damit begonnen, eigene Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge zu entwickeln und zu fertigen.