MAN erweitert Logistik-Zentrum in Salzgitter Weltweite Drehscheibe für Lkw-Ersatzteile

Lkw-Hersteller MAN erweitert sein Logistik-Zentrum in Salzgitter. Der Standort profitiert vom Wachstum der E-Mobilität. So gehen vermehrt Batterien und Ersatzteile für E-Fahrzeuge von dort aus in alle Welt.

MAN Truck & Bus erweitert sein globales Logistik-Zentrum in Salzgitter. Dabei profitiert der Standort vom Wachstum bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen und dem dadurch entstehenden zusätzlichen Bedarf an Bauteilen für E-Fahrzeuge – inklusive Batterien und Batterieteilen.

Logistik-Zentrum von MAN wächst um ein Viertel

Foto: MAN Truck & Bus Allein der 52.650 Quadratmeter große Neubau hat eine Kapazität für bis zu 40.000 Teile.

Bis Ende des Jahres soll der Bau stehen, der operative Start erfolgt voraussichtlich Mitte 2025 geplant. Damit wächst das Logistik-Zentrum nach Angaben von MAN Truck & Bus um rund ein Viertel auf insgesamt rund 230.000 Quadratmeter. Der 52.650 Quadratmeter große Neubau hat eine Kapazität für bis zu 40.000 Teile. Der Neubau ist notwendig, weil MAN sein Produktportfolio um die Elektromobilität stetig erweitert. Die Versorgung der Kunden weltweit erfolgt aus dem sogenannten Spare-Parts-Netzwerk. Das Zentrum dieses Netzwerks bildet das Logistik-Zentrum von MAN in Salzgitter. Dort lagern rund 200.000 Artikel, mit denen mehr als 95 Prozent aller Bestellpositionen abgedeckt sind.

Von Salzgitter gehen die Ersatzteile in alle Welt

Vom Logistik-Zentrum in Salzgitter gehen die Ersatzteile wiederum in Werkstätten, an Großimporteure auf der ganzen Welt sowie die fünf MAN Regionallager. Die Regionallager befinden sich in Italien, Frankreich, Großbritannien, in der Türkei sowie in Deutschland in Dachau. Zum Netzwerk gehören ebenfalls die zahlreichen Transporteure und Logistikdienstleister, mit denen MAN zusammenarbeitet. So stellt der Lkw-Hersteller nach eigenen Angaben sicher, dass seine Partner die Versorgung von aktuell mehr als 2.700 Versandadressen in über 120 Ländern ermöglichen können.

Lesen Sie auch