Um in Nord-, Ost- und Mitteldeutschland sowie in Polen weiter zu wachsen, errichtete Action gemeinsam mit dem Immobilieninvestor Dietz ein Distributionszentrum im niedersächsischen Peine. Dieses Logistikzentrum ist das zweite in Deutschland und verfügt über eine Fläche von rund 90.000 Quadratmetern. Das Unternehmen Action mit niederländischen Wurzeln eröffnet zudem am 18. April seine dreihundertste Filiale in Deutschland – im niedersächsischen Wiefelstede.

Steffen Rosenbauer, Geschäftsführer von Action Deutschland, sagt: „Mit dem Distributionszentrum in Peine verfügen wir nun über einen gut angebundenen und zentralen Standort zur Belieferung bestehender und zukünftiger Filialen in Mittel-, Nord- und Ostdeutschland sowie in Polen.“ Auf 95.00 Paletten-Stellplätzen finde das gesamte Sortiment ausreichend Platz, 800 Arbeitsplätze würden so in der Region Peine geschaffen. Betreiber des Distributionszentrums ist der Logistikdienstleister Neovia Logstics, Eigentümer ist die Objektgesellschaft Tritax Euro Box – an der Dietz als Investor mit Minderheitsanteilen beteiligt sei.

Über Action

Mit mehr als 1.350 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Österreich und Polen bezeichnet sich Action als den am schnellsten wachsenden Non-Food-Discounter in Europa. Das Konzept von Action ist nach Unternehmensangaben ein breites wechselndes Sortiment und niedrige Preise für die mehr als 6.000 Artikel von 14 verschiedenen Kategorien. Wöchentlich stellt Action mehr als 150 neue Artikel in den Filialen vor.

In Deutschland ist das Handelsunternehmen im Rahmen der Konsumentenwahl „Händler des Jahres“ zuletzt für die Periode 2018/2019 in den Kategorien „Haushaltswaren“ und „Wohnaccessoires und Geschenke“ ausgezeichnet worden. Mit rund 300 Filialen, mehr als 5.000 Beschäftigten und zwei Distributionszentren in Deutschland sieht sich der Non-Food Discounter in der deutschen Handelslandschaft etabliert. „Ohne unsere Kunden wäre dies nicht möglich gewesen. Wir freuen uns zu beobachten, dass Action für viele unserer Kunden nicht nur Versorger für Produkte des täglichen Bedarfs ist, sondern darüber hinaus Inspirationsquelle und Zeitvertreib. Viele Kunden kommen regelmäßig in die Filialen, um neue Produkte zu entdecken und tauschen sich in unabhängigen Fangruppen im Internet über Produkte, Erfahrungen und Bastel- oder Deko-Ideen aus“, erläutert Rosenbauer. „Genau das treibt uns an – in Deutschland haben wir auch in Zukunft noch viele weitere Eröffnungen geplant.“