Gudrun Winner-Athens zieht in die Logistics Hall of Fame ein. Die Geschäftsführende Gesellschafterinder Spedition Winner und langjährige Verwaltungsratsvorsitzende der Kombiverkehr gilt in Deutschland und Europa als Wegbereiterin für den Kombinierten Verkehr Straße-Schiene. „Mit ihrem Einzug in die Logistics Hall of Fame würdigt die internationale Jury ihr kontinuierliches Engagement für einen umweltfreundlicheren Güterverkehr“, begründet Anita Würmser, geschäftsführende Jury-Vorsitzende der Logistics Hall of Fame, die Entscheidung der Expertenjury, der 70 bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien in 13 Nationen angehören.

Lebenswerk von Gudrun Winner-Athens

Gudrun Winner-Athens berufliches Leben ist eng verbunden mit der Geschichte des Kombinierten Verkehrs. Um die Verlagerung von der Straße auf die Schiene voranzubringen, engagiert sich die Unternehmerin seit den 90er Jahren auf der politischen Bühne für harmonisierte Eisenbahnmärkte in der EU. Sie kämpft dafür, die Wirtschaftlichkeit und Attraktivität der Leistungsangebote zu verbessern, um den nationalen und internationalen Verkehr weiter auszubauen und den Stellenwert des Kombinierten Verkehrs nachhaltig zu festigen. Unter ihrer Führung entwickelte sich Kombiverkehr zu Europas Marktführer im Kombinierten Verkehr Straße-Schiene.