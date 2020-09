Hellmann Worldwide Logistics gewinnt Monika Thielemann-Hald für die Position als Global Head of Automotive Logistics. Sie folgt auf Martin Wehner, der den Automotive-Bereich bei Hellmann in den letzten Jahren geleitet und nun die Rolle des Chief Commercial Officers Europe übernommen hat.

Thielemann-Hald bringt viel Erfahrung mit

Monika Thielmann-Hald verfügt über langjährige internationale Erfahrungen in der Automobillogistik. Nachdem sie fast 20 Jahre bei Schenker in verschiedenen Managementfunktionen im Bereich Automotive tätig war, wechselte sie 2014 zu Panalpina, wo sie den Bereich Automotive Logistics Solutions in Europa aufbaute. „Die Automobilindustrie stellt seit jeher besonders hohe Anforderungen an die Logistik“, sagt Monika Thielemann-Hald. Insbesondere unter den derzeitigen Herausforderungen sei die Sicherstellung globaler Transportströme auch im Automobilsektor besonders in den Fokus gerückt. „Deshalb müssen wir Marktbedürfnisse engmaschig analysieren und Prozesse fortwährend agil und dynamisch anpassen - sei es hinsichtlich interkontinentaler Schienenlösungen beispielsweise über die Eiserne Seidenstraße, der Sicherung internationaler und nationaler Logistikketten im Kombinierten Verkehr oder auch bezüglich CO2-optimierter Transportströme.“