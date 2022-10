Logistics Hall of Fame erhält Zuwachs Ehrung für die Paletten-Pioniere

Oliver Richter, Vater des CHEP-Paletten-Mietpools, und George Raymond Sr, Gründer von The Raymond Corporation, ziehen posthum als Palettenpioniere in die Ruhmeshalle der Logistik – ebenso die Verbände UIC und EPAL.

Palette als Wegbereiter der modernen Logistik

Die Entscheidung ist gefallen: Die Wegbereiter für den Siegeszug der Palette in der Logistik ziehen in die Logistics Hall of Fame ein. Weil sich die Frage nach dem Erfinder des weltbekannten Ladungsträgers nicht eindeutig beantworten lässt, werden nicht nur zwei neue Mitglieder aufgenommen. Erstmals spricht die Jury auch zwei Organisationen einen Platz in der Ruhmeshalle zu.

George Raymond Sr und Oliver Richter posthum geehrt

Posthum zieht George Raymond Sr (1890-1967), Gründer des amerikanischen Anbieters von Intralogistiklösungen The Raymond Corporation und Erfinder der 1939 patentierten doppelten Holzpalette, in die Ruhmeshalle der Logistik ein. Die Transportpalette gilt als erste professionelle Holzpalette der Welt. Ebenso aufgenommen wird der Australier Oliver Richter (1920-2014), der in den 1960er Jahren als Handelsmanager von Brambles das Potenzial eines geschlossenen Mietpools für Ladungsträger entdeckt und das heutige CHEP-System als geschlossenen Mietpool international erfolgreich aufgebaut hat.

UIC setzt sich für die Paletten-Normung ein

Die UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) ist die Mutter der Europalette und hat diese 1961 Im Rahmen eines Arbeitskreises entwickelt. Der internationale Eisenbahnverband trieb die Vereinheitlichung der Paletten voran und verpflichtete alle Unterzeichner eines Abkommens zur Einhaltung der Normen, zur Herstellung sowie zur Reparatur der Europalette.

EPAL sichert die Qualität der Europaletten

Mitte der 1970er Jahre hat die Gütegemeinschaft Paletten, das heutige Nationalkomitee der European Pallet Association (EPAL), die Verbreitung und Qualitätssicherung der Europalette teilweise übernommen. Die 1991 daraus entstandene European Pallet Association (EPAL) hat den Poolgedanken erfolgreich weiterentwickelt und die Qualität der Europalette gesichert. Beide Verbände erhalten stellvertretend für die Netzwerke dahinter einen Platz in der Ruhmeshalle.

Mit der Palette zur logistischen Höchstleistung

„Die Erfindung der Palette, und mehr noch der Aufbau funktionierender Palettenkreisläufe, ist einer der größten Meilensteine in der Logistik, ähnlich bedeutend wie der von Malcolm McLean erfundene Container. Ohne standardisierte Palettensysteme wäre die Hochleistungslogistik im 21. Jahrhundert nicht denkbar“, begründet Anita Würmser, geschäftsführende Jury-Vorsitzende der Logistics Hall of Fame, die Entscheidung der Expertenjury, der 70 bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft,Wissenschaft, Politik und Medien in 13 Nationen angehören.

