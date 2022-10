Traton Logistics Leader of the Year 2022 Havi-Manager Neil Humphrey geehrt

Der Award Traton Logistics Leader of the Year 2022 geht in diesem Jahr an Neil Humphrey, Präsident der HAVI Supply Chain.

Im Rahmen des Empfangs zur Logistics Hall of Fame wird auch der Traton Logistics Leader of the Year Award verliehen. In diesem Jahr geht die Trophäe an Neil Humphrey, Präsident der HAVI Supply Chain. Der britische Manager gilt als Vorreiter für nachhaltige Supply-Chain-Praktiken und Digitalisierung, engagierter Netzwerker und unermüdlicher Treiber von Digitalisierungsinitiativen sowie Pilotprojekten mit neuen Technologien.

Neil Humphrey treibt nachhaltige Lösungen voran

Der 58-jährige Manager sammelte jahrzehntelange Erfahrung bei Unilever im Bereich Unternehmensführung und Supply Chain Management mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Er kam 2017 zum Kontraktlogistiker HAVI, wo er seit 2018 den Geschäftsbereich Supply Chain leitet. Unter seiner Führung trat das Unternehmen 2019 der Science Based Targets Initiative (SBTi) bei - damals als einer der ersten zehn Logistikdienstleister weltweit. HAVI verpflichtete sich, die Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 40 Prozent pro gelieferter Tonne zu reduzieren. Nachdem das Programm erfolgreich angelaufen ist und die Klimaforschung neue globale Maßstäbe gesetzt hat, prüft HAVI derzeit eine Erhöhung dieses Ziels. Unter Humphreys Führung arbeitet HAVI seitdem mit Kunden und Lieferanten zusammen, um Maßnahmen gegen den Klimawandel voranzutreiben.

Der Award Traton Logistics Leader of the Year

Der Award Traton Logistics Leader of the Year zeichnet Taktgeber und Zukunftsmacher der Logistik aus. Geehrt werden Persönlichkeiten aus dem Transport- und Logistikbereich, die sich aktuell besonders erfolgreich für ihre Unternehmen eingesetzt oder einen richtungsweisenden Impuls gesetzt haben. Im Vordergrund stehen Aktualität und der Nutzen für das Unternehmen sowie Innovationskraft, Nachhaltigkeit und unternehmerischer Wandel. Die Auszeichnung wird von der Logistics Hall of Fame verliehen und von Traton gestiftet.

Lesen Sie auch