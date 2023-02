LNG-Tankstelle an der A81 eröffnet Knauber und 24-Autohöfe kooperieren

Die beiden mittelständischen Familienunternehmen Knauber und 24-Autohöfe kooperieren. Erste LNG-Tankstelle an A81 eröffnet. Doch dabei soll es nicht bleiben. Was die Partner vorhaben.

Am 24-Autohof Sulz-Vöhringen an der A81 können Lkw-Fahrer nun auch LNG (Liquified Natural Gas) tanken. Für das Energie-Handelsunternehmen Knauber aus Bonn und die Rastanlagen-Kette 24-Autohöfe geht’s jetzt aber erst richtig los.

LNG-Tankstelle in Vöhringen war nur der erste Streich

Die beiden mittelständischen Familienunternehmen Knauber und 24-Autohöfe haben die neue Tankstelle gemeinsam realisiert und wollen damit ihr Engagement im Bereich alternativer Kraftstoffe weiter vorantreiben. Der Standort in Sulz-Vöhringen ist der erste von sieben geplanten LNG-Tankstellen, die die Unternehmen in Kooperation an den 24-Autohöfen entwickeln wollen. Als weitere Standorte stehen bereits Lutterberg, Wörrstadt, Mühldorf und Cloppenburg fest. „Die LNG-Infrastruktur ist ein wichtiger Wegbereiter der Verkehrswende, um perspektivisch auf noch klimafreundlicheres Bio-LNG setzen zu können“, erläutert Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel, geschäftsführende Gesellschafterin der Knauber Unternehmensgruppe.

24-Autohöfe rüsten sich für Mobilität der Zukunft

Für das Etablieren des LNG-Kraftstoffes als Alternative zum Diesel sei der Ausbau eines lückenlosen Tank-Netzes elementar. Denn nur so können Speditionen ihre Routen sicher planen und damit auf die neue Technologie setzen, die zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs beitragen wird. „Der 24-Autohof der Zukunft bietet durch die Schaffung von Aufenthaltsqualität und einer Diversität an Antriebsformen einen Ort für die Mobilität der Zukunft. Wir freuen uns daher sehr auf die anstehenden Projekte mit dem starken und verlässlichen Partner Knauber“, erklärt Dr. Jessica Ruscheinsky, Mitglied der Geschäftsleitung und Gesellschafterin der 24-Autohöfe. Ziel sei es, die LNG-Infrastruktur in Deutschland auszubauen und den Zugang zu innovativen Antriebsformen an den Standorten der 24-Autohöfe auszuweiten.

