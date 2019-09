Fahrer aus Nah und Fern sind dem guten Ruf dieser Veranstaltung gefolgt und am Freitagabend in Bludesch eingetroffen. Herwig Vögel nahm sie bei Einbruch der Nacht persönlich an der Einfahrt zum weitläufigen Firmengelände in Empfang, das jetzt bis ins letzte Eck mit liebevoll veredelten und gepflegten Trucks gefüllt ist. „420 Lkw haben Platz, mehr geht leider nicht“, erklärte Vögel. Anmeldewünsche gab es fast doppelt so viele.

Neben bekannten Gesichtern aus der Supertruck-Szene von Österreich, Deutschland und der Schweiz fallen einem beim ersten Rundgang auch gleich die für Truck-Treffs überdurchschnittlich vielen Oldtimer auf. Die Marke mit dem Greif ist stark vertreten, vor allem der 143er, aber auch MAN, Saurer und Mercedes.

Mit einem Mercedes LP 811 und einem L 710 ist beispielsweise die Mannschaft von Getränke Bee aus Esslingen-Mettingen angereist – gemütlich über die Landstraße. „Wir gehen auf verschiedene Festivals“, sagt Tom Bee, „aber das hier ist immer das Highlight. Allergrößten Respekt, was Vögel hier alle zwei Jahre auf die Beine stellt!“

Volles Programm

An diesem Wochenende erwartet die Besucher nun ein vielfältiges Programm: Hersteller und Zubehörhändler sind vor Ort, der Mirror-Cam-Actros kann begutachtet werden, am Samstagnachmittag gibt es eine Fahrzeugweihe, Fahrten im Fahrschul-Lkw und Kranfahrten sind möglich. Es gibt Lkw-Modelle, Rutschauto-Parcours, Hüpfburg und natürlich allerlei zu essen und zu trinken. Auch musikalisch ist etwas geboten – Eintritt frei: Am Samstag spielen ab 17.30 Uhr „Die Grenzwärtigen“ und ab 21.00 Uhr „Monroes“. Am Sonntag präsentiert ab 11.30 Uhr „Kazit“ sein „Heavy Metall der Blasmusik“.

FERNFAHRER-Roadshow erstmals dabei

Für FERNFAHRER ist dieses Wochenende eine Premiere: Zum ersten Mal gastieren wir mit unserer Roadshow „Drive Your Dream“ in Bludesch, mit Roadshow-Truck und Partner-Trucks, mit "Diesel-Dieter" auf der Bühne, mit Abo- und Shop-Angeboten und natürlich mit unserem großen Bonbonregen für die Kinder.