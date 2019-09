Die Besucher können das Truckshow-Areal an der A14 kaum verfehlen, schwebt doch in luftiger Höhe eine Scania-Zugmaschine am Haken eines Mobilkrans. Auf 15.000 schätzt Herwig Vögel die Zahl seiner Gäste am Samstag, für Sonntag rechnet er mit mindestens genauso vielen. Damit gehört die Truckshow zu den Großveranstaltungen im Bundesland Vorarlberg und wurde sogar von Landeshauptmann Markus Wallner mit einem Rundgang gewürdigt. An Gerüchten, dass sie künftig jährlich stattfinde, ist laut Vögel aber nichts dran. Dafür sei der Aufwand parallel zum täglichen Speditionsbetrieb dann doch zu groß.

Durchweg schöne und gepflegte Lkw

Die teilnehmenden Fahrer sind einmal mehr voll des Lobs für Organisation und Atmosphäre der Truckshow, die sich trotz wachsenden Zulaufs ihren familiären Charakter bewahrt habe. Immer wieder ist zu hören, dass derart viele, durchweg sehenswerte und gepflegte Lastwagen auf keinem Festival sonst zu sehen seien. Auch die Premiere der FERNFAHRER-Roadshow in Bludesch ist ein Erfolg – herzlichen Dank fürs Interesse und fürs Mitmachen bei Bonbonregen & Co. Impressionen vom Truckshow-Samstag gibt es in der Bildergalerie.